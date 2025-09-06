Volley, Italia-Brasile LIVE alle 14.30

Così il Ct dell'Italia: "Speriamo di batterle e sfatare questa statistica che ci vede sempre sconfitti ai Mondiali contro il Brasile. Ma credo in generale, che il prima e dopo questa partita conti poco. Questa statistica, la nostra striscia vincente, non saranno determinanti in un match come quello che ci prepariamo ad affrontare. Questa sarà sicuramente una partita difficile, credo equilibrata da giocare con grande attenzione. Quello che posso dire è che le ragazze stanno bene, stiamo lavorando bene, poi però sarà il campo a parlare. Loro sono una squadra tecnica, piena di energia: mi aspetto un Brasile molto concentrato e pronto a dare tutto, come noi del resto".