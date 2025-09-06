Volley, Italia-Brasile LIVE alle 14.30

Italia-Brasile, il risultato della semifinale dei Mondiali di volley femminile in diretta
Super semifinale in programma ai Mondiali femminili di volley: a Bangkok (Thailandia) l'Italia affronta il Brasile. Chi vince sfiderà in finale la Turchia. Segui il match, in programma alle 14.30, con il nostro liveblog
in evidenza
ITALIA-BRASILE LIVE ALLE 14.30
Le parole di Akrari in vista del Brasile
“Il Brasile è indubbiamente una squadra dall’alto valore tecnico. Come noi hanno finora fatto un bel percorso. Hanno avuto dei momenti non semplici ma ne sono sempre venute fuori, come il secondo set del quarto con la Francia, e per questo sappiamo di affrontare una squadra molto forte. Sarà una battaglia, ne siamo certe e dovremo farci trovare pronte”.
Le parole di Velasco in vista del match contro il Brasile
Così il Ct dell'Italia: "Speriamo di batterle e sfatare questa statistica che ci vede sempre sconfitti ai Mondiali contro il Brasile. Ma credo in generale, che il prima e dopo questa partita conti poco. Questa statistica, la nostra striscia vincente, non saranno determinanti in un match come quello che ci prepariamo ad affrontare. Questa sarà sicuramente una partita difficile, credo equilibrata da giocare con grande attenzione. Quello che posso dire è che le ragazze stanno bene, stiamo lavorando bene, poi però sarà il campo a parlare. Loro sono una squadra tecnica, piena di energia: mi aspetto un Brasile molto concentrato e pronto a dare tutto, come noi del resto".
Le convocate del Brasile
- Palleggiatrici: Macris, Roberta.
- Centrali: Diana, Lorena, Julia, Luzia.
- Schiacciatrici: Gabi (C), Helena, Bergmann.
- Opposti: Rosamaria, Kisy, Tainara.
- Liberi: Lais, Marcelle.
Italia, le convocate di Velasco per il Mondiale
- Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.
- Centrali: Benedetta Sartori, Anna Danesi (C), Sarah Fahr, Yasmina Akrari.
- Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini.
- Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.
- Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.
Il programma delle semifinali
- Turchia-Giappone 3-1 (16-25, 25-17, 25-18, 27-25)
- ITALIA-Brasile - ore 14:30
Il cammino mondiale dell'Italia finora
Praticamente perfetto. Vittoria all'esordio sulla Slovacchia (3-0), successo nella gara successiva contro Cuba (3-0) e contro il Belgio (3-1) per prendersi il primo posto nel girone. Agli ottavi la netta vittoria contro la Germania (3-0). Ai quarti 3-0 alla Polonia. Ora il Brasile per un posto in finale.
Italia in semifinale, un'altra prova di forza
Il commento di Stefano Locatelli che analizza il successo delle azzurre contro la Polonia nei quarti di finale.
Mondiali volley: l'Italia batte 3-0 la Polonia e va in semifinaleVai al contenuto
L'Italia viene dalla vittoria contro la Polonia ai quarti di finale. Un successo netto da parte delle azzurre che hanno chiuso la pratica con un netto 3-0.
Segui la sfida tra la prima del ranking mondiale (l'Italia) e la seconda del ranking (il Brasile), in programma per le 14.30, con il nostro liveblog.
Giornata imperdibile ai Mondiali di volley femminili. Alle 14.30 in campo l'Italia di Velasco che in semifinale sfida il Brasile.