Francesca Piccinini entra nella Hall of Fame mondiale del volley. "È un grande onore per me", il commento della pallavolista (oggi talent di Sky Sport) in un post Instagram. Nella sua lunga carriera ha vinto 5 scudetti, 7 Champions League, una Coppa del Mondo e un Europeo

Dopo la vittoria di Perugia e Conegliano nella Champions League, arriva un'altra bella notizia per il volley italiano: Francesca Piccinini è stata inserita nella Hall of Fame mondiale. La pallavolista in un post pubblicato su Instagram: "È un grande onore per me entrare nella Hall of Fame del volley mondiale accanto a grandissimi atleti che hanno scritto la storia di questo sport. Un piccolo pezzo di questa storia parla anche di me. Sono immensamente grata per il supporto e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno, tutto questo mi riempie il cuore".