Nations League Volley, le azzurre di Velasco battono gli Usa 3-0 all'esordio

La Nazionale italiana femminile di Volley ha iniziato la Nations League battendo all’esordio gli Usa 3-0 (25-13, 25-13, 30-28). Per le azzurre quella contro le statunitensi, che avevano già battuto nella finale olimpica di Parigi, è stata la prima vittoria ufficiale nel 2025

Il percorso della nazionale femminile di Volley italiana nella Nations League non poteva iniziare meglio: nell’esordio le azzurre hanno battuto gli Usa con un netto 3-0 (25-13, 25-13, 30-28) al Maracanazinho di Rio de Janeiro . Dopo aver dominato i primi due set, le campionesse olimpiche di Parigi 2024 sono calate nel 3°. Poi, grazie anche a una grande prestazione di Paola Egonu (miglior marcatrice con 17 punti) , la squadra di Velasco ha ricucito lo svantaggio e vinto l’incontro. Nei prossimi match l’Italia giocherà contro Germania, il 5 giugno, e Corea del Sud, il 6 giugno.

Velasco: "Dobbiamo ancora aggiustare qualcosa"

"È solo una partita, ma è un inizio con una vittoria e questo è sempre positivo – ha dichiarato l'allenatore della Nazionale italiana Julio Velasco al termine del match -. Nei primi due set abbiamo giocato bene, abbiamo messo in grande difficoltà la loro ricezione e questo ci ha permesso di essere molto efficaci in muro e difesa. La partita è stata a senso unico ma prima del terzo ho avvisato che sarebbe stata fisiologica una crescita delle avversarie. E infatti è successo, ma le ragazze sono state brave a recuperare. I cambi sono stati importanti". E sul prossimo match: "Domani affrontiamo la Germania, una squadra ostica ma che rispetto alle amichevoli di maggio, affronteremo al completo. Noi abbiamo un gioco solido con giocatrici che si completano e per questo dovremo fare il nostro gioco, consapevoli che c'è ancora da aggiustare qualcosa".