Nations League Volley, l'Italia di Velasco batte la Corea del Sud 3-0

Dopo le vittorie contro Stati Uniti e Germania, per la nazionale italiana femminile di volley è arrivata un altro successo nella terza partita di Nations League: a Rio De Janeiro le azzurre hanno battuto la Corea del Sud con un netto 3-0 (25-13, 25-13, 25-17) . La miglior marcatrice della partita è stata Paola Egonu con 16 punti. Le ragazze guidate dal ct Julio Velasco hanno conquistato un successo importante per la classifica generale: al momento sono prime a punteggio pieno con 9 punti. Nella prossima partita, in programma domenica alle ore 15, l'Italia affronterà il Brasile.

Omoruyi: "Abbiamo un gioco solido"

"Abbiamo giocato una bella partita e abbiamo ottenuto una gran bella vittoria – ha affermato la schiacciatrice azzurra Loveth Omoruyi – come ci ha detto il nostro coach, questo è un torneo molto difficile con squadre diverse da affrontare in rapida sequenza. Stasera contro la Corea del Sud abbiamo dimostrato un gioco solido ed efficace portando a casa un successo importante. Dal punto di vista personale mi sento bene, sono in nazionale, vesto questa maglia e sono in un gruppo molto coeso e forte. Domenica giocheremo contro il Brasile in questo palazzetto che trasuda storia. Sarà una partita bella da vivere e giocare in un ambiente unico".