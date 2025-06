Volley, l'Italia fa 4 su 4: Brasile battuto 3-0

Poker di vittorie per l'Italia nella Volley Nations League . Dopo i successi contro Stati Uniti (3-0), Germania (3-2) e Corea del Sud (3-0), le azzurre di Julio Velasco si ripetono al Maracanazinho contro le padrone di casa del Brasile . Finisce 3-0 per la nostra Nazionale con un'altra prova da applausi: 25-22, 25-18, 29-27 i risultati dei parziali a favore delle campionesse olimpiche di Parigi che concludono al meglio la prima settimana del torneo. Brilla come sempre Paola Egonu (14 punti), particolarmente avvincente il terzo set nella bolgia con oltre 10mila tifosi brasiliani. Prima nella classifica provvisoria di Volley Nations League, la delegazione azzurra rientrerà a casa dove da giovedì (12 giugno) e inizierà a preparare la seconda settimana in programma a Hong Kong dal 18 al 22 giugno contro Bulgaria, Thailandia, Giappone e Belgio.

Velasco: "Sofferenza fa bene per il futuro"

Le parole del CT azzurro: "Portiamo a casa una gran bella partita, abbiamo tenuto botta quando il Brasile ha provato a rimontare e saputo gestire i momenti diversi che ci sono stati. Al di là del successo si tratta di un’esperienza importante per la squadra perché questo tipo di sofferenza non può che farci bene in ottica futura. Le ragazze sanno bene che quanto accaduto lo scorso anno è stato un qualcosa di straordinario ed unico e che a partire da questa estate arriveranno delle difficoltà a cui dovremo saper rispondere. Proprio come successo oggi nel terzo set, quando siamo rimasti con 'la testa nello scatolone' abbiamo difeso tre palloni difficilissimi e poi abbiamo chiuso il match. Vincere qui non è mai semplice e, anche se al Brasile mancano un paio di giocatrici chiave, in chiave finale può valere davvero tanto. Vincere in questo palazzetto è sempre speciale: i ricordi del '90 sono indelebili e giocare qui con questo tifo, caldo, ma corretto, regala emozioni uniche. Nel finale del terzo set c’era una bolgia infernale e questo credo che sia un ricordo incredibile che ci porteremo per sempre”.