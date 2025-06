Volley maschile, l'Italia di De Giorgi batte la Bulgaria 3-1 all'esordio

Il percorso in Nations League della nazionale maschile di volley è iniziata al meglio: gli azzurri hanno battuto la Bulgaria 3-1 (25-16, 22-25, 25-19, 25-19) nella città canadese Quebec City. I ragazzi guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi hanno avuto la meglio sul sestetto bulgaro dell’ex ct Blengini. La formazione iniziale schierata dal ct è stata: Giannelli in palleggio, opposto Rychilicki., schiacciatori Bottolo e Sani, al centro con Anzani e Gargiulo, libero Laurenzano. Nel prossimo match in programma giovedi 12 giugno alle 22:30 italiane, l’Italia affronterà la Germania che aveva già affrontato lo scorso 25 maggio in un amichevole vinta dagli azzurri 3-2 disputata a Monaco di Baviera. Poi, dopo un giorno di riposo, la nazionale italiana affronterà la Francia sabato 14 giugno, mentre domenica 15 giugno giocherà contro l'Argentina.