L'ex pallavolista della nazionale Barbara Siciliano è morta a 52 anni

Il mondo della pallavolo è in lutto: l'ex pallavolista di Serie A e della nazionale Barbara Siciliano è morta a soli 52 anni. Nella sua carriera la sanremese aveva giocato con diverse squadre tra cui Moderna, Chieri e Bergamo. Con la nazionale azzurra aveva collezionato un totale di 39 presenze. Lo scorso marzo Siciliano aveva presenziato, insieme ad altre giocatrici, alla Choruslife Arena di Bergamo per omaggiare il ritorno della squadra rossoblù in un palazzetto cittadino per il match dei quarti di finale dei playoff scudetto di Serie A1.