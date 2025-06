Volley, l'Italia di De Giorgi fa il bis: battuta la Germania in rimonta 3-2

L’Italvolley vince ancora. Dopo il successo nel match d'esordio in Nations League contro la Bulgaria, la squadra guidata da Ferdinando De Giorgi ha battuto la Germania 3-2 dopo esser andata sotto nel punteggio due set a zero (21-25, 20-25, 25-19, 25-23, 15-11) . Il top scorer per gli azzurri è stato l’opposto Yuri Romanò con 24 punti , bene anche lo schiacciatore del Modena Luca Porro con 17 punti. Nel prossimo match di sabato 14 giugno, l'Italia affronterà la squadra che ha conquistato l’oro olimpico a Parigi 2024: la Francia. Nei 152 precedenti con i francesi, la nazionale azzurra ha ottenuto 79 vittorie. L’ultimo scontro risale proprio all’ultima Olimpiade quando i Bleus hanno vinto in semifinale 3-0. Poi, il 15 giugno, l’Italvolley affronterà l’Argentina.

De Giorgi: "Recuperato una situazione complicata"

"All'inizio siamo partiti bene, poi anche per via della buona prestazione della Germania, che ha battuto e difeso bene, abbiamo faticato - ha dichiarato il ct della nazionale italiana De Giorgi-. Noi, invece, in quei momenti abbiamo un po' lasciato andare le situazioni e non siamo riusciti ad alzare il livello del gioco come avremmo dovuto fare. Poi, però, abbiamo trovato gli equilibri e alzato il livello, recuperando da squadra una situazione complicata contro una Germania ostica. In Vnl si gioca tanto e ogni partita ha una sua storia. I ragazzi che stanno giocando questa prima settimana di Volleyball Nations League stanno affrontando sul campo situazioni difficili, in un torneo di così alto livello. Per i più giovani è una bella palestra di crescita: devono vivere certe partite per poter innalzare il loro livello e imparare anche dagli errori".