Prima sconfitta per la Nazionale italiana maschile di Volley nel cammino in Nations League. La squadra guidata da De Giorgi è stata battuta per 3-1 dalla Francia (25-17, 25-22, 19-25, 26-24). Nel prossimo match, in programma per il 15 giugno, gli azzurri affronteranno l'Argentina

Battuta d'arresto per l'Italia maschile in Nations League. Dopo le vittorie contro Bulgaria e Germania, gli azzurri hanno subito la prima sconfitta del torneo contro i campioni olimpici in carica. Al Centre Videotron di Quebec City, la formazione francese ha dimostrato una maggiore concretezza nei momenti cruciali, riuscendo a chiudere la gara in quattro frazioni (17-25, 22-25, 25-19, 24-26). La squadra di De Giorgi ha faticato nel primo set, ma ha saputo reagire nel secondo – non riuscendo però ad aggiudicarsi il primo punto. La vittoria netta nel terzo parziale ha ridato fiato all'Italia, che è riuscita così ad accorciare le distanze. Il quarto set ha visto un'accesa battaglia tra le due squadre, con la Francia che è riuscita ad avanzare nel momento cruciale. I francesi di Giani sono rimasti aggrappati agli azzurri, riportandosi 21-21 e nel finale combattuto, dopo avere sprecato una palla match, si sono imposti ai vantaggi 26-24. Giannelli e compagni osserveranno oggi un giorno senza gare, utile per lavorare in vista dell'ultima sfida della pool canadese con l'Argentina, in programma il 15 giugno alle 17 italiane.