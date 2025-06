Volley, l'Italia di Velasco batte 3-1 la Bulgaria

Quinta vittoria consecutiva per le Azzurre ddi coach Velasco in Nations League 2025. A Hong-Kong la Nazionale si è imposta per 3-1 contro la Bulgaria (25-17; 23-25; 25-15; 25-15). Vittoria importante in ottica qualificazioni alla Final Eight (dal 23 al 27 luglio), con l'Italia che vuole difendere il titolo vinto lo scorso anno

