La Nazionale italiana femminile di volley ha conquistato la sesta vittoria consecutiva in Nations League battendo la Thailandia 3-0 (25-19, 25-20, 25-18). Nel prossimo match in programma venerdì 20 luglio le azzurre di Velasco affronteranno il Giappone

L'Italia di Julio Velasco non si ferma più. Dopo aver battuto la Bulgaria mercoledi 18 giugno, è arrivata un'altra vittoria: le azzurre hanno battuto 3-0 la Thailandia (25-19; 25-20; 25-18) nel sesto match di Nations League. L'Italia è riuscita a controllare ogni fase del match sia in ricezione che in fase offensiva. La top scorer è stata Paola Egonu con 13 punti. Bene anche Alice Degradi e Adhuoljok Malual che hanno realizzato entrambe 10 punti. Adesso per le azzurre c'è una sfida difficile: venerdì 20 giugno affronteranno il Giappone allenato da Ferhat Akbas.