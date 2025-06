Per la Nazionale maschile di volley è arrivato un altro successo: gli azzurri hanno battuto il Canada 3-2 (23-25, 25-19, 25-23, 21-25, 15-12) nell'amichevole disputata al Gatineau Sports Center in Canada. I ragazzi di De Giorgi, dopo aver perso il primo set, sono andati sul 2-1. Poi nel quarto set c'è stata un leggero calo di rendimento che l'Italia ha saputo gestire come dimostrato dalla vittoria al tie break. Il top scorer del Match è stato Michele Lavia con 14 punti. Il tecnico azzurro ha schierato dall'inizio: Giannelli in palleggio, Rychlicki opposto, Cortesia e Galassi al centro, Michieletto e Lavia schiacciatori, con Balaso nel ruolo di libero. La Nazionale italiana tornerà in campo per disputare la week 2 di Nations League in programma a Chicago dal 25 al 29 giugno.