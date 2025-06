Saranno quattro le squadre italiane impegnate nella prossima Champions League di volley femminile, dopo che l'organizzatore CEV ha concesso alla Igor Novara una wild card per prendere parte alla competizione, la più importante a livello europeo e non solo. Dopo aver vinto la Coppa CEV - in ordine di importanza la seconda competizione europea di pallavolo per club - nella passata stagione, battendo in finale l'Alba Blaj, la squadra di coach Leonardo Bernandi raggiungerà così Conegliano, Milano e Scandicci. "Martedì - 24 giugno 2025 - il Consiglio di Amministrazione della CEV ha completato l'esame approfondito delle richieste di wildcard per l'accesso all'edizione 2026 della CEV Champions League Volley, confermando così i nomi dei cinque club che entreranno a far parte dell'élite continentale di questo sport" si legge nel comunicato ufficiale diffuso da CEV. "Halkbank ANKARA (TUR), Asseco Resovia RZESZOW (POL) e MONTPELLIER HSC VB (FRA) sono i tre destinatari delle wildcard disponibili per la competizione maschile, mentre le due wildcard per la divisione femminile sono andate a Zeren Sports Club ANKARA (TUR) e Igor Gorgonzola NOVARA (ITA)".