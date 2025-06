Volley, l'Italia di De Giorgi batte la Polonia 3-2

La Nazionale italiana maschile di volley ha battuto la Polonia 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11) nel match di Nations League e ha conquistato la quarta vittoria in questa competizione. Nella prossima partita in programma venerdi 27 giugno gli Azzurri di De Giorgi affronteranno la Cina

La Nazionale italiana di volley maschile ha battuto la Polonia 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11) nel primo match della week 2 di Nations League disputato a Chicago negli Stati Uniti. Per gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi quella contro i polacchi, Campioni d'Europa in carica, è stata la quarta vittoria in questa competizione. Il top scorer del match per l'Italia è stato Alessandro Michieletto con 19 punti. La formazione schierata a inizio partita è stata: Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale, Michieletto e Lavia martelli, Galassi e Gargiulo centrali, Balaso libero. Nel prossimo match in programma venerdi 27 giugno, la Nazionale affronterà la Cina alle ore 23 (orario italiano).