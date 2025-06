L'Italvolley batte 3-0 la Cina. Domani il Brasile

Dopo il successo nella gara d'esordio alla Now Arena contro la Polonia, l'Italia ha battuto 3-0 (25-18, 25-15,25-19) la Cina conquistando la quinta vittoria (su sei gare) nella Volleyball Nations League maschile in corso a Chicago, e il conseguente secondo posto momentaneo nella classifica generale con 13 punti. La Cina di Heynen ha provato, nei primi minuti del primo set, a mettere in difficoltà la nazionale azzurra che però si è dimostrata solida e con una certa superiorità in tutti i fondamentali. L'Italia ha trovato risposte positive in tutti i suoi elementi scesi in campo, con Balaso concreto in difesa, Michieletto e Lavia hanno messo a terra punti importanti, supportati dai centrali Galassi e Sanguinetti efficaci a muro. Positivo anche l'apporto di Rychlicki autore di 15 punti. Top scorer del match Michieletto con 16 punti con il 61% in attacco. Per l'Italia di De Giorgi, domani alle ore 23 italiane, c'è l'esame Brasile, attualmente primo in classifica.