Italia ko al tie break col Brasile: domani gli Usa

La nazionale di De Giorgi va ko contro i brasiliani al tie break: è il secondo ko in questa edizione di Nations League. Nella notte azzurri di nuovo in campo a Chicago contro i padroni di casa degli Stati Uniti. Con cinque vittorie e due sconfitte, l'Italia in classifica è ora al terzo posto

Secondo sconfitta in Nations League di volley per l’Italia, battuta 3-2 al tie break dal Brasile. A Chicago, la nazionale del ct Ferdinando De Giorgi è stata superata dai brasiliani con il punteggio di 22-25, 25-21, 31-33, 25-17, 13-15. Una gara in cui gli azzurri hanno avuto l'opportunità di vincere la partita, contro un avversario di alto livello come il Brasile, e invece hanno incassato il secondo ko nell'edizione 2025 del torneo. Nel tie break decisivo, i sudamericani sono partiti meglio portandosi sul 7-3, ma dopo un time out chiamato dal ct, l'Italia ha cominciato la rimonta portandosi sul 12-12, con un muro vincente di Lavia. Nel finale, però, il Brasile ha trovato le ultime energie utili per portare a casa il match. Con cinque vittorie e due sconfitte, l’Italia è ora terza in classifica. Giannelli e compagni torneranno in campo nella notte, alle 2.30 italiane, quando sempre e Chicago chiuderanno la Week 2 americana affrontando i padroni di casa degli Stati Uniti.