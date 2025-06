L'Italia di De Giorgi si rialza: Usa battuti 3-0

Gli azzurri hanno battuto a Chicago i padroni di casa degli Stati Uniti in tre set: si tratta della sesta vittoria in questa edizione di Nations per i ragazzi di Ferdinando De Giorgi che chiudono con un successo la Week 2 e momentaneamente sono al terzo posto nella classifica generale. Dal 16 al 20 luglio a Lubiana, contro Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda, l’Italvolley si giocherà la qualificazione per le Finals di Ningbo (Cina)

Giannelli e compagni, soddisfatti per il risultato odierno, hanno chiuso nel migliore dei modi la Week 2 di Chicago con una classifica che ora li vede al terzo posto con 6 vittorie, 2 sconfitte e 17 punti. L' Italia conquista così un'ulteriore e preziosa vittoria in ottica qualificazione alle Finals di Ningbo ( in Cina , dal 30 luglio al 3 agosto), da conquistare nell'ultima settimana di Nations League , in programma a Lubiana dal 16 al 20 luglio. In Slovenia gli azzurri affronteranno nell'ordine Serbia , Ucraina , Slovenia e Olanda . La delegazione azzurra farà rientro in Italia domani, primo luglio.

De Giorgi: “Gironi impegnativi, vittoria fondamentale”

"Abbiamo chiuso bene questa pool a Chicago. Sono tutti gironi molto impegnativi: avevamo diverse partite importanti con un gruppo che ha avuto pochi giorni per allenarsi e iniziare a giocare insieme -le parole di De Giorgi- Certamente abbiamo bisogno di lavorare ancora in palestra ma partite come queste sono fondamentali per noi. Giocarle in maniera così continuativa ci permette di trovare i giusti adattamenti dopo ogni gara e devo dire che la Nations League permette proprio questo. Per quanto riguarda la partita di questa sera contro gli Stati Uniti, devo dire che tutti quelli che sono scesi in campo hanno portato grande energia. Penso a Kamil, Porro e Laurenzano che hanno disputato una bella gara e intensa come avevamo chiesto loro. Contro gli Stati Uniti devi sempre tenere alta l'attenzione, perché sono una squadra con una carica agonistica fortissima. Abbiamo visto che rispondendo colpo su colpo riusciamo a far emergere la nostra qualità tecnica. Abbiamo quindi avuto il controllo della partita”