L'Italia fa 10 su 10, piegata la Serbia 3-0

Le azzurre campionesse olimpiche in carica hanno piegato la Serbia per 3 a 0 (set: 25-17; 26-24; 25-20) nella seconda partita della week 3 della Volleyball Nations League. Le ragazze di Julio Velasco oggi all'Omnisport Arena di Apeldoorn in Olanda contro le serbe hanno sofferto solo nel secondo set. Miglior realizzatrice dell'Italia, Paola Egonu con 17 punti seguita da Ekaterina Antropova con 9, dalla capitana Anna Danesi e Stella Nervini con 5. Quella ottenuta sulla formazione balcanica è la decima vittoria in altrettanti match ufficiali disputati nel 2025.

I prossimi impegni

Per l'Italia, ancora imbattuta in questa edizione della VNL e già qualificata matematicamente per le Finals della VNL in programma a Lodz in Polonia (23-27 luglio), è il 24esimo successo consecutivo dal 2 giugno del 2024 (match contro la Cina a Macao). Lo scorso anno oltre allo storico oro olimpico, le italiane hanno vinto anche la Volleyball Nations League. Le azzurre torneranno in campo ad Apeldoorn, sabato alle ore 19 per affrontare la Turchia e domenica alle 16 contro le padrone di casa dell'Olanda.