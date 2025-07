Italvolley ancora imbattuta: Turchia ko 3-2

Le azzurre hanno sconfitto 3-2 (25-19, 21-25, 21-25, 25-20, 15-11) la Turchia conquistando l'11^ vittoria su altrettante 11 partite di Nations League. Le ragazze di Velasco, che torneranno in campo domenica 13 luglio alle 16 contro l'Olanda, sono ora a un solo punto dal chiudere aritmeticamente al primo posto in classifica questa fase iniziale della VNL

L'Italia non si ferma. Le azzurre, nella week 3 della Volleyball Nations League, hanno battuto 3-2 (25-19, 21-25, 21-25, 25-20, 15-11) la Turchia al termine di una sfida di alti e bassi. Dopo aver dominato il primo set, infatti, alle campionesse olimpiche in carica è mancata solidità nei due set successivi, persi entrambi col parziale di 25-21. Decisiva la rimonta nel quarto set e nel tie break, in cui le ragazze di Velasco sono tornate ad avere il controllo del gioco. Da segnalare la super prestazione di Antropova con ben 20 punti realizzati, seguita dai 17 di Egonu. L'Italia conquista così l'11^ vittoria su 11 e si porta a un solo punto dall'aritmetico primo posto in classifica al termine della fase iniziale della VNL. Le azzurre torneranno in campo ad Apeldoorn questa domenica alle 16 contro le padrone di casa dell'Olanda.