L'Italvolley si è imposta sulla Serbia, vincendo 3-0 (25-15, 25-14, 25-16) nel primo match della week 3 di Nations League disputato a Lubiana, Slovenia. Nonostante qualche difficoltà iniziale, il primo set è stato dominato dagli Azzurri. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha poi continuato sulla striscia positiva del primo parziale, chiudendo il secondo set per 25-14. L'Italia si è dimostrata inarrestabile, affondando nel terzo set una Serbia che ha faticato a reagire. I top scorer della partita per l'Italia sono stati Alessandro Michieletto con 16 punti, poi Gargiulo 14 e Rychlicki 10. Gli Azzurri sono attualmente quinti in classifica, alle spalle di Brasile, Polonia, Giappone e Francia e nel prossimo match - in programma giovedì 17 luglio - affronteranno l'Ucraina.