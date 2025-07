Volley Nations League, l'Italia di De Giorgi batte l'Ucraina al tie break

Gli Azzurri conquistano l'ottavo successo in Nations League a Lubiana battendo l'Ucraina al tie break (25-15, 25-20, 16-25, 23-25, 15-10). Punti importanti per i ragazzi di De Giorgi che si avvicinano sempre di più alla qualificazione per le Finals di Ningbo (Cina). Prossimo appuntamento sabato 19 contro la squadra di casa, la Slovenia

Seconda vittoria nella week 3 in Nations League per l'Italia che batte 3-2 al tie break l'Ucraina. A Lubiana, la nazionale del ct Ferdinando De Giorgi ha superato la formazione rivelazione della competizione con il punteggio di 25-15, 25-20, 16-25, 23-25, 15-10. Una vittoria sofferta per gli Azzurri che, dopo aver dominato i primi due set, hanno iniziato a faticare e a incassare colpi dall'Ucraina. Nel tie break, si rivelano decisive le sostituzioni: Alessandro Bovolenta firma 4 punti, mentre Luca Porro riesce ad arrestare a muro l'attacco ucraino. Con otto vittorie e due sconfitte, l'Italia è al momento seconda in classifica. Giannelli e compagni torneranno in campo sabato 19 luglio e affronteranno la Slovenia.