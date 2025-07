Volley maschile, Italia-Slovenia 3-0 in Nations League

Vittoria importante per l'Italia del volley, che ha battuto 3-0 la Slovenia (25-22; 25-20; 25-23) in Nations League. Nono successo consecutivo per la squadra del ct De Giorgi, che ha consolidato il secondo posto in classifica. Gli azzurri hanno già conquistato le finals e il piazzamento finale sarà importante per il tabellone della Final Eight, che si disputerà in Cina a Ningbo a partire dal 30 luglio. Domenica l'ultima partita della Week 3 contro l'Olanda.