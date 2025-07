Nations League volley, l'Italia batte l'Olanda 3-0

Decima vittoria nella competizione per l'Italvolley maschile. All'indomani del successo contro la Slovenia, gli Azzurri sono tornati in campo per affrontare l'Olanda nell'ultimo match della Week 3 a Lubiana. Ferdinando De Giorgi ha schierato Sbertoli palleggiatore, Bovolenta opposto, Michieletto e Porro schiacciatori, Galassi e Gargiulo al centro con Pace libero. Un buon inizio per la formazione italiana, che è riuscita a chiudere il primo set con un vantaggio di 12 punti sugli avversari. Avvio equilibrato invece quello del secondo parziale: le due squadre si sono alternate al comando, ma l'Italia è riuscita ad allungare nella fase finale. Decisivo per questo set il punto messo a segno da Luca Porro. L'Italia ha gestito meglio il vantaggio nel terzo parziale, chiudendo 25-19 e vincendo così la partita. Gli Azzurri sono già qualificati per le Final Eight di Ningbo (Cina) - in programma dal 30 luglio al 3 agosto – ma, con la vittoria odierna, hanno conquistato il secondo posto nella classifica alle spalle del Brasile.