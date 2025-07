Italia-Stati Uniti, il match in diretta LIVE

Italia e Stati Uniti si sono affrontate già nella prima settimana di Nations League. La partita è finita 0-3 per le Azzurre. Nell'edizione del 2024, Italia-Stati Uniti è stata anche in quel caso la sfida valida per i quarti di finale (finita 3-0 per Egonu e compagne). Soprattutto però, le due selezioni hanno dato vita alla finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, vinta dalle ragazze di Velasco che è valso l'oro. In generale il bilancio è 38 vittorie, 46 sconfitte per le italiane in 84 match disputati