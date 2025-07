Italia-Polonia 0-0 LIVE: in palio c'è la finale

Alice Degradi ha analizzato la semifinale contro la Polonia alla vigilia del match: "Siamo cariche consapevoli che contro la Polonia sarà una grande battaglia. Rispetto all’anno scorso sarà una partita diversa, non dobbiamo pensare più a quel match, perché siamo sicure che sarà tutta un’altra storia. Sarà molto bello giocare in un palasport gremito come sarà domani l’Atlas Arena. Chiaramente avremo tutto il tifo contro, cosa che tra l’altro ci è già capitata più volte nel corso delle tre week della fase intercontinentale, ma sono certa che fungerà da stimolo per fare bene. Noi stiamo bene, siamo in un buon momento e veniamo da un torneo finora giocato bene ed ora affrontiamo le migliori squadre al mondo. Dobbiamo essere pronte per questo tipo di partite a partire da quella di domani con la Polonia"