Velasco: "Sono molto orgoglioso di questo gruppo"

“Siamo davvero felici di questa vittoria, perché è arrivata contro una squadra molto forte come il Brasile, che non si arrende mai. Non abbiamo giocato il nostro miglior volley, però oggi abbiamo combattuto". Julio Velasco analizza così la vittoria dell'Italia in Nations League, sottolineando come, in finale, sia stato decisivo anche il contributo di chi è partito fuori: "Siamo riusciti a vincere grazie anche al contributo fondamentale delle giocatrici entrate dalla panchina. Sono davvero orgoglioso di questo gruppo, può contare su delle ottime giocatrici che hanno il merito e la mentalità di voler lavorare al massimo ogni giorno”. Adesso testa rivolta al Mondiale, anche se bisognerà valutare le condizioni di Alice Degradi, uscita nel corso del match per un infortunio al ginocchio, e alla quale tutte le compagne hanno dedicato la vittoria: "Oggi l’unica nota negativa è l’infortunio di Alice Degradi. Sappiamo che ci attendono settimane impegnative, tutte quante le nostre avversarie faranno del loro meglio per batterci, quando ti trovi in cima tutti hanno l’ambizione di superarti. Noi ce la metteremo tutta per prepararci al meglio in vista del Mondiale in Thailandia".