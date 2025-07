Italia e Cuba non si sono già affrontati in questa Nations League, ma vantano due precedenti nelle precedenti due edizioni: vittoria per 3-1 degli Azzurri sia nel 2023 che nel 2024. Il bilancio è in equilibrio, con 47 successi italiani e 46 cubani, ma i nostri ricorderanno il trionfo nella finale Mondiale del 1990 a Rio De Janeiro.