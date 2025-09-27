Mondiali, la semifinale Italia-Polonia 1-0 LIVE

Italia-Polonia, il risultato della semifinale dei Mondiali di volley in diretta live
A Pasay City (Filippine), Italia-Polonia si sfidano nella semifinale dei Mondiali di volley maschili 2025. Partenza ottima degli azzurri che conquistano il primo set 25-21. Chi vince affronterà per il titolo domani, domenica 28 settembre, la Bulgaria. Segui il match con il nostro liveblog
LE PAROLE DI DE GIORGI
in evidenza
ITALIA-POLONIA 1-0 (25-21) LIVE
2° SET: pipe di Bottolo che viene murata dai polacchi. Italia-Polonia 1-4 e timeout chiamato da De Giorgi.
2° SET: pipe di Semeniuk. Italia-Polonia 1-3.
2° SET: primo tempo fantastico di Russo! Primo punto degli azzurri in questo secondo set. Italia-Polonia 1-2.
2° SET: muro di Leon sull'attacco di Romanò. Italia-Polonia 0-2.
2° SET: pallonetto di Leon. Italia-Polonia 0-1.
Via al secondo set!
Si comincia. Italia al servizio.
L'Italia vince il primo set!
Punto di Bottolo! Gli azzurri vincono il primo set 25-21! Partenza perfetta dei ragazzi di De Giorgi che si portano avanti 1-0 in questa semifinale. Tra poco il secondo set.
1° SET: Bottolo non trova le mani del muro. Italia-Polonia 24-21.
Non c'è il tocco
Punto confermato agli azzurro! Italia-Polonia 24-20 e set point confermati agli azzurri.
Challenge Polonia
Chiesto il controllo per un possibile tocco del muro azzurro.
1° SET: lungo l'attacco di Leon. Italia-Polonia 24-20 e quattro set point per gli azzurri!
1° SET: in rete la battuta di Sasak, terzo errore di fila. Italia-Polonia 23-20.
1° SET: sbaglia Giannelli in battuta. Italia-Polonia 22-20.
1° SET: errore al servizio di Huber, punto azzurro. Italia-Polonia 22-19.
1° SET: pipe di Semeniuk. Italia-Polonia 21-19.
1° SET: Michieletto tira forte e trova le mani del muro da posto 4! Italia-Polonia 21-18.
1° SET: sbaglia Bottolo al servizio. Italia-Polonia 20-18.
1° SET: la Polonia sbaglia in fase di costruzione, la nazionale di Grbic pare in confunsione. Italia-Polonia 20-17.
1° SET: diagonale sulla riga di Romanò! Grande precisione dell'azzurro. Italia-Polonia 19-17.
1° SET: fuori la battuta di Romanò. Italia-Polonia 18-17.
1° SET: contrattacco pauroso di Romanò! Palla all'angolo imprendibile! Italia-Polonia 18-16 e timeout per i polacchi.
1° SET: primo tempo di Gargiulo! Italia-Polonia 17-16.
1° SET: l'Italia si difende bene, poi Semeniuk trova il muro azzurro per il punto della parità. Italia-Polonia 16-16.
1° SET: errore al servizio di Leon. Italia-Polonia 16-15.
1° SET: Michieletto sbaglia in battuta. Italia-Polonia 15-15.
1° SET: Romanò in diagonale! Grande attacco degli azzurri che si portano in vantaggio Italia-Polonia 15-14.
1° SET: muro azzurro sull'attacco di Leon! Parità! Italia-Polonia 14-14.
1° SET: Sasak sbaglia al servizio. Italia-Polonia 13-14.
1° SET: attacco in diagonale vincente di Sasak. Italia-Polonia 12-14.
Non c'è il tocco!
Punto confermato all'Italia! Italia-Polonia 12-13 e timeout dei polacchi.
Challenge Polonia
Chiesto challenge per possibile tocco del muro sull'attacco in diagonale di Sasak.
1° SET: fuori l'attacco di Sasak. Italia-Polonia 12-13.
1° SET: sbaglia Huber al servizio. Italia-Polonia 11-13.
1° SET: parallela vincente di Leon da posto 4. Italia-Polonia 10-13.
1° SET: ace di Gargiulo! Italia-Polonia 10-12.
1° SET: Semeniuk sbaglia in battuta. Italia-Polonia 9-12.
1° SET: primo tempo di Huber. Italia-Polonia 8-12.
1° SET: l'Italia si difende bene, poi Romanò trova le mani del muro! Ottima azione degli azzurri. Italia-Polonia 8-11.
1° SET: sbaglia Gargiulo. Italia-Polonia 7-11.
1° SET: invasione a rete di Gargiulo. Italia-Polonia 7-10 e arriva il primo timeout di De Giorgi.
1° SET: muro di Semeniuk. Italia-Polonia 7-9.
1° SET: sbaglia Kochanowski al servizio. Italia-Polonia 7-8.
1° SET: altro muro della Polonia, questa volta su Romanò. Italia-Polonia 6-8.
1° SET: muro di Komenda su Bottolo. Italia-Polonia 6-7.
1° SET: sbaglia Russo al serivizio. Italia-Polonia 6-6.
1° SET: termina lungo l'attacco di Sasak. Gli azzurri si portano in vantaggio. Italia-Polonia 6-5.
1° SET: mani out di Romanò! Gli azzurri sono in partita, ottimo inizio. Italia-Polonia 5-5.
1° SET: ecco Leon, che chiude in diagonale. Italia-Polonia 4-5.
1 SET: in rete la battuta di Sasak. Parità, Italia-Polonia 4-4.
1° SET: sbaglia Giannelli al servizio. Italia-Polonia 3-4.
1° SET: primo tempo di Russo. Italia-Polonia 3-3.
1° SET: ace di Huber. Italia-Polonia 2-3.
1° SET: sbaglia Gargiulo al servizio. Italia-Polonia 2-2.
1° SET: l'Italia difende benissimo,poi Michieletto trova le mani del muro! Italia-Polonia 2-1.
1° SET: mani out di Michieletto! Rispondono subito gli azzurri. Italia-Polonia 1-1.
1° SET: fuori l'attacco di Romanò. Italia-Polonia 0-1.
Si parte!
Tutto pronto, inizia la semifinale Italia-Polonia! Polacchi al servizio.
Il sestetto della Polonia
- Semeniuk
- Huber
- Sasak
- Leon
- Kochanowski
- Komenda
Popiwczak come libero
Il sestetto dell'Italia
- Bottolo
- Gargiulo
- Gianelli
- Michieletto
- Russo
- Romanò
Balaso come libero
Spazio agli inni
Si parte con quello italiano, poi quello polacco.
Polonia, si ferma Kurek
Problema addominale per il giocatore della Polonia, che non sarà a disposizione nella semifinale di quest'oggi contro l'Italia.
In finale contro la Bulgaria
Chi vince quest'oggi sfiderà nella finalissima, in programma domani, la Bulgaria, che in mattinata ha sconfitto per 3-1 la Repubblica Ceca.
L'Italia è campione in carica
Tre anni fa, nel Mondiale disputato in Slovenia e in Polonia, gli azzurri hanno vinto il 4° titolo della loro storia, il primo dopo 24 anni, battendo a Katowice i padroni di casa della Polonia 3-1. Di quella squadra i reduci sono 9: Giannelli, Sbertoli, Balaso, Michieletto, Romanò, Anzani, Galassi, Russo e Bottolo.
Il percorso dell'Italia ai Mondiali 2025
Fase a gironi
- ITALIA-Algeria 3-0 (25-13, 25-22, 25-17)
- ITALIA-Belgio 2-3 (23-25, 20-25, 25-22, 25-21, 13-15)
- ITALIA-Ucraina 3-0 (25-21, 25-22, 25-18)
Ottavi di finale
- ITALIA-Argentina 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)
Quarti di finale
- ITALIA-Belgio 3-0 (25-13, 25-18, 25-18)
Gargiulo: "Non mi sono mai sentito l'ultimo arrivato"
I precedenti tra Italia-Polonia
Il bilancio è a favore della Polonia con 17 vittorie. Sono 15, invece, i successi degli azzurri.
Le parole di De Giorgi prima della Polonia
"Noi siamo una squadra che sa essere agonista, che ci mette del suo dando sempre il massimo in campo con caratteri importanti all'interno. Ci sono caratteri che si vedono e quelli che non si vedono, ma ci sono; sono tutti ragazzi con un'ottima predisposizione sia all'aspetto agonistico sia alla condivisione delle difficoltà e dei momenti".
Russo il migliore contro il Belgio
Nella sfida giocata dall'Italia contro il Belgio nei quarti di finale, in termini di punteggio Russo è stato il migliore: 12 punti per lui, seguito dagli 11 di Michieletto.
L'ultimo incontro tra Italia-Polonia
L'ultima sfida tra le due nazionali risale alla finale di Nations League dello scorso agosto vinta per 3-0 dai polacchi.
Ancora Italia contro Polonia
Italia e Polonia si affrontarono nel 2022 nella finale dell'ultima edizione del Mondiale, in cui a vincere furono gli azzurri 3-1. Questa volta, le due nazionali si sfida in semifinale.
La vittoria della Polonia nei quarti di finale
La Polonia viene dal successo contro la Turchia. Con un netto 3-0, i polacchi hanno conquistato l'accesso alla semifinale contro l'Italia.
La vittoria contro il Belgio
L'Italia è reduce dalla straordinaria vittoria nei quarti di finale contro il Belgio. Con un netto 3-0, la squadra di De Giorgi ha riscattato la sconfitta contro i Red Dragons nella fase a gironi confermandosi tra le prime quattro di un Mondiale.
Segui la super sfida, in programma per le ore 12.30, in diretta con il nostro liveblog.
È il giorno delle semifinali ai Mondiali di volley maschili 2025. In campo c'è l'Italia che affronterà per un posto in finale la Polonia.