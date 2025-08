La nazionale femminile italiana di sitting volley ha vinto il Campionato Europeo 2025 a Gyor (Ungheria), battendo nettamente l'Olanda 3-0 in finale. È il secondo titolo consecutivo per le Azzurre, che hanno mantenuto un record imbattuto di 7 vittorie su 7 partite. Questo successo conferma la nostra Nazionale come regina d'Europa. Il presidente Giuseppe Manfredi: "Un traguardo storico che certifica la qualità e la solidità di un gruppo che sta regalando enormi soddisfazioni alla Federazione italiana pallavolo" ascolta articolo

La nazionale italiana femminile di sitting volley ha scritto una pagina storica per lo sport paralimpico del nostro Paese. Questo pomeriggio a Gyor, in Ungheria, l'Italia guidata da Pasquale D'Aniello ha dominato la finale dei Campionati Europei, imponendosi per 3-0 (25-13, 25-18, 25-14) sull'Olanda. Con questa vittoria, Francesca Bosio e compagne hanno conquistato il loro secondo titolo continentale consecutivo, dopo il successo ottenuto nel 2023 a Caorle (VE). Un percorso straordinario e meritato, caratterizzato da sette vittorie in altrettante partite e nessun set perso. Dopo aver chiuso la fase a gironi al comando della Pool B, grazie alle affermazioni su Croazia, Olanda, Francia e Germania, le azzurre hanno confermato la loro superiorità battendo prima le padrone di casa ungheresi nei quarti di finale, poi l'Ucraina in semifinale. La ciliegina sulla torta è arrivata con la netta vittoria contro l'Olanda in finale. Un cammino impeccabile che ha evidenziato la qualità tecnica e la coesione del gruppo.

Manfredi: "Traguardo storico che certifica la solidità del gruppo" Queste le parole del presidente della Federazione, Giuseppe Manfredi: "Siamo davvero felici per questo straordinario risultato: la nostra nazionale femminile di sitting volley ha conquistato con pieno merito la medaglia d'oro agli Europei in Ungheria, confermandosi ancora una volta ai vertici del panorama continentale. Questa vittoria ha un valore ancora più importante perché arriva a due anni di distanza dal trionfo di Caorle: si tratta della seconda medaglia d'oro europea consecutiva, un traguardo storico che certifica la qualità e la solidità di un gruppo che sta regalando enormi soddisfazioni alla Federazione italiana pallavolo. Le ragazze hanno dimostrato ancora una volta cosa significa indossare la maglia azzurra: spirito di sacrificio, coesione e una voglia straordinaria di vincere. A loro va il mio più sentito ringraziamento per l'atteggiamento con cui hanno affrontato questa competizione. Un ringraziamento doveroso e sentito va anche allo staff guidato dal direttore tecnico Pasquale D'Aniello, soprattutto per il modo con cui ha saputo affrontare questa nuova avventura, unendo allo stesso tempo entusiasmo e professionalità".