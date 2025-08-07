Volley, Mariam Metwally a Busto Arsizio: prima giocatrice col velo in Serie A1Volley
L'egiziana Mariam Metwally giocherà per la Eutotek Laica Volley Busto Arsizio: sarà la prima giocatrice della Serie A1 femminile a scendere in campo indossando il velo. "È il passo più importante della mia carriera" ammette la schiacciatrice. "Crediamo che la diversità culturale sia una risorsa straordinaria" aggiunge il presidente Giuseppe Pirola
Per la prima volta in Italia ci sarà una pallavolista con il velo in Serie A1. Si tratta di Mariam Metwally, schiacciatrice egiziana classe 1999, che nella prossima stagione giocherà per l'Eutotek Laica Volley Busto Arsizio, prendendo il posto di Rebecca Piva. Metwally - che sta preparando il Mondiale con la nazionale egiziana - vanta sette titoli nella Women's African Volleyball Club Championship, prima con l'Al-Ahly e poi con lo Zamalek, ed è stata eletta MVP del torneo nelle ultime tre edizioni. "Trasferirmi in Italia e unirmi alla UYBA è il passo più importante della mia carriera - ha ammesso Metwally al sito ufficiale del club - Significa molto per me far parte di uno dei campionati più importanti al mondo e giocare ai massimi livelli della pallavolo. Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida. la pallavolo italiana è nota per il suo alto livello. I migliori giocatori del mondo giocano nel campionato italiano. Ho guardato diverse partite e highlights della UYBA, non vedo l’ora di far parte di questa famiglia".
Busto Arsizio, una squadra "mundial"
"Con l’arrivo di Metwally, la UYBA non solo alza il livello della propria rosa, ma lancia un messaggio forte anche sul piano umano e culturale - si legge nel comunicato del club - Il gruppo guidato da coach Enrico Barbolini sarà un vero melting pot di esperienze, provenienze e visioni del mondo diverse, un aspetto che la società considera un valore aggiunto in chiave di coesione, crescita e arricchimento reciproco". Per la prima volta, infatti, Busto Arsizio avrà in rosa atlete provenienti da quattro continenti: Europa, Asia, Africa e America. “In un contesto sportivo sempre più globale, crediamo che la diversità culturale sia una risorsa straordinaria - ha commentato il presidente Giuseppe Pirola - Avere in squadra atlete di diversi continenti ci permetterà di costruire un gruppo unito, capace di affrontare le sfide con apertura mentale, empatia e spirito di squadra".