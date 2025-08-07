Per la prima volta in Italia ci sarà una pallavolista con il velo in Serie A1. Si tratta di Mariam Metwally, schiacciatrice egiziana classe 1999, che nella prossima stagione giocherà per l'Eutotek Laica Volley Busto Arsizio, prendendo il posto di Rebecca Piva. Metwally - che sta preparando il Mondiale con la nazionale egiziana - vanta sette titoli nella Women's African Volleyball Club Championship, prima con l'Al-Ahly e poi con lo Zamalek, ed è stata eletta MVP del torneo nelle ultime tre edizioni. "Trasferirmi in Italia e unirmi alla UYBA è il passo più importante della mia carriera - ha ammesso Metwally al sito ufficiale del club - Significa molto per me far parte di uno dei campionati più importanti al mondo e giocare ai massimi livelli della pallavolo. Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida. la pallavolo italiana è nota per il suo alto livello. I migliori giocatori del mondo giocano nel campionato italiano. Ho guardato diverse partite e highlights della UYBA, non vedo l’ora di far parte di questa famiglia".