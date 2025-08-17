Volley, Italia vince Mondiali U21 femminili

Esplora tutte le offerte Sky
Volley, Italia vince Mondiali Under 21 femminili: Giappone sconfitto 3-2 in finale

Volley
Foto Federvolley

L'Italia ha vinto l'oro ai Mondiali Under 21 donne di pallavolo, conclusosi a Surabaya, in Indonesia. Le azzurrine allenate da Gaetano Gagliardi si sono imposte in rimonta sul Giappone con il punteggio di 25-22, 22-25, 15-25, 25-19, 15-11

La Nazionale femminile Under 21 ha scritto un nuovo, importante capitolo della storia della pallavolo giovanile italiana: grazie al successo per 3-2 (25-22, 22-25, 15-25, 25-19, 15-11) sul Giappone, le azzurrine si sono laureate Campionesse del Mondo. Dopo l’argento conquistato nel 2023 e l’oro vinto nel 2021, l’Italia torna sul gradino più alto del podio della rassegna iridata. Nelle ultime quattro edizioni dei Mondiali di categoria, infatti, il bilancio è semplicemente straordinario: due argenti (2019 e 2023) e due ori (2021 e 2025). Risultati che confermano ancora una volta la competitività e la continuità di risultati delle nazionali giovanili femminili. A Surabaya in Indonesia, capitanate da Linda Manfredini e guidate in panchina da Gaetano Gagliardi, le azzurrine hanno brillato al termine di un percorso iniziato il 7 agosto: vittorie contro Repubblica Ceca, Algeria, Polonia, Egitto, poi l’unico stop con la Turchia, seguito dai successi su Indonesia, Cina, Brasile e infine il trionfo in finale contro il Giappone, squadra che fin lì non aveva mai conosciuto la sconfitta. Questo gruppo si regala così la seconda medaglia internazionale consecutiva, dopo l’argento agli Europei Under 20 di Sofia nel 2024. Un oro mondiale conquistato a suon di vittorie, 8 in totale, crescendo di partita in partita e mettendo in campo un gioco sempre più convincente. Con questa vittoria, la Federazione Italiana Pallavolo arricchisce ulteriormente il proprio medagliere, che in questa estate 2025 conta già cinque podi complessivi tra nazionali giovanili femminili e maschili.

 

(Fonte Federvolley)

