Volley, Italia-Slovacchia LIVE

Italia-Slovacchia, risultato della partita ai Mondiali di volley femminile in diretta live
A Phuket (Thailandia) inizia il Mondiale di volley femminile dell'Italia. Le azzurre di Velasco debuttano contro la Slovacchia. Segui la sfida in diretta con il nostro liveblog
ITALIA-SLOVACCHIA LIVE
1° SET: out l'attacco di Egonu, punto Slovacchia. La Slovacchia si porta a -3, 17-14 Italia.
1° SET: mani out di Sepelova, 17-13.
1° SET: Nervini! Primo attacco per lei che va dentro con una parallela da zona 4, 17-12.
1° SET: pipe di Sunderlikova per la Slovacchia, 16-12.
1° SET: Egonu! Diagonale da seconda linea e punto Italia, 16-11.
1° SET: fast di Hrusecka, 15-11.
1° SET: primo tempo di Danesi! Italia avanti 15-10.
1° SET: pipe di Sepelova, 14-10 Italia.
1° SET: slash di Egonu! Italia che per la prima volta si porta a +5, 14-9.
1° SET: invasione di Sunderlikova su attacco di Sylla, 13-9.
1° SET: errore al servizio per l'Italia, 12-9.
1° SET: Egonu da seconda linea! Terzo punto del match per lei, Italia avanti 12-8.
1° SET: pallonetto di Sunderlikova (per ora tra le migliori della Slovacchia) da zona 4, 11-8 Italia.
1° SET: primo tempo di Fahr! Italia che torna a +4 di vantaggio, 11-7.
1° SET: al termine di uno scambio incredibile, Egonu prova l'attacco da seconda linea. Palla fuori. 10-7 per le azzurre.
1° SET: ace di Nervini! Prova a scappare via l'Italia, 10-6 e timeout per la Slovacchia.
1° SET: muro di Orro! 9-6 Italia.
1° SET: Sepelova manda in rete l'attacco da zona 4, Italia avanti 8-6.
1° SET: errore al servizio per la Slovacchia, 7-6 Italia.
1° SET: parallela di Sunderlikova da seconda linea! Parità: 6-6.
1° SET: Sepelova trova le mani del muro, 6-5. Slovacchia che resta aggrappata alla partita.
1° SET: Primo tempo di Fahr, 6-4 per l'Italia.
1° SET: mani out di Egonu da zona 2! Italia che torna avanti 5-4.
1° SET: attacco di Palgutova, non trova la risposta Orro, 4-4.
1° SET: fuori la fast Hrusecka. Italia in vantaggio 4-3.
1° SET: arriva il primo tempo di Danesi! Parità: 3-3.
1° SET: diagonale di Palgutova da zona 4 al termine di una lunga azione, 3-2 per la Slovacchia.
1° SET: parallela di Sunderlikova, 2-2.
1° SET: pallonetto splendido di Egonu. Italia in vantaggio, 2-1.
1° SET: primo punto dell'Italia è di Sylla. Diagonale da zona 4, 1-1!
1° SET: diagonale di Sunderlikova da zona 2, 1-0 per la Slovacchia.
Inizia Italia-Slovacchia!
Le azzurre al servizio!
Il sestetto dell'Italia
- Egonu
- Danesi
- Sylla
- Orro
- Fahr
- Nervini
De Gennaro come libero
Il sestetto della Slovacchia
- Sunderlíková
- Palgutová
- Herelova
- Hrusecka
- Kosekova
- Sepelova
Jancová come libero
Squadre in campo!
Via con gli inni: si parte con quello italiano!
Il calendario dell'Italia nella prima fase
- Ore 15.30: ITALIA-Slovacchia
- 24 agosto ore 12: ITALIA-Cuba
- 26 agosto ore 12: ITALIA-Belgio
I gironi dei Mondiali femminili di volley
- Pool A (Bangkok): Thailandia, Olanda, Svezia, Egitto
- Pool B, (Phuket): ITALIA, Belgio, Cuba, Slovacchia
- Pool C, (Chiang Mai): Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia
- Pool D, (Nakhon Ratchasima): Stati Uniti, Repubblica Ceca, Argentina, Slovenia
- Pool E, (Nakhon Ratchasima): Turchia, Canada, Bulgaria, Spagna
- Pool F, (Chiang Mai): Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico.
- Pool G, (Phuket): Polonia, Germania, Kenya, Vietnam
- Pool H, (Bangkok): Giappone, Serbia, Ucraina, Camerun
Si qualificano agli ottavi le prime due di ogni girone, con l'Italia che andrà ad incrociare in caso di passaggio del turno una tra Polonia, Germania, Kenya, Vietnam.
Come sono andate le ultime edizioni del Mondiale per l'Italia
Dando uno sguardo alle passate edizioni, l'Italia è reduce dal secondo posto nel 2018 e dal terzo nel 2022.
In Thailandia, l'Italia punterà chiaramente al secondo titolo mondiale della storia della pallavolo femminile. L'unica vittoria per ora risale al 2002 a Berlino.
Fahr: "Ai Mondiali tutte le squadre vorranno batterci"
La giocatrice della Nazionale prima dell'inizio dei Mondiali femminili: "E' un momento incredibile, con la Nazionale stiamo scrivendo la storia della pallavolo". Sugli obiettivi: "Ai Mondiali tutte le squadre vorranno batterci ma noi vogliamo dimostrare di essere forti per portare a casa il risultato".
Sylla: "Siamo concentrate, lavoriamo a testa bassa"
La schiacciatrice della Nazionale sul ruolo da leader: "Cerco di aiutare la squadra, in qualsiasi modo e con tutte le energie che ho". Sugli obiettivi: "Non voglio portare sfortuna, quando sarà tutto finito, mi guarderò indietro e capirò quanta strada avremo fatto grazie all'aiuto di Julio Velasco".
Italia, le convocate di Velasco per il Mondiale
- Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.
- Centrali: Benedetta Sartori, Anna Danesi (C), Sarah Fahr, Yasmina Akrari.
- Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini.
- Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.
- Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.
Italia-Slovacchia, i precedenti
Non c'è storia nei precedenti, in netto favore per l'Italia: sono ben 4 le vittorie per le azzurre in 4 match disputati.
La Slovacchia è al debutto assoluto al Mondiale femminile di volley. Per loro, infatti, si tratta già di una qualificazione storica .
L'Italia di Velasco, reduce dal trionfo olimpico e da due Nations League consecutive, affronta la Slovacchia con l'obiettivo di raggiungere la 30^ vittoria consecutiva.
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla sulla sfida dell'Italia.
Tutto è pronto per l'inizio del Mondiale di volley femminile per l'Italia. Le azzurre di Velasco affrontano nella partita d'esordio la Slovacchia alle ore 15.30.