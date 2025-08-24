Volley, Italia-Cuba 2-0 LIVE

La schiacciatrice azzurra Stella Nervini ha parlato in vista della sfida contro Cuba: "Cerchiamo di pensare partita per partita e diciamo che la prima è servita per rompere il ghiaccio, soprattutto per me che ero alla prima assoluta. Credo che con la Slovacchia siamo riuscite a fare una prestazione solida e che sia andato tutto come doveva andare anche se, chiaramente, ci sono sempre cose da limare e migliorare. Ora pensiamo a Cuba e ci prepariamo nel migliore dei modi per la seconda sfida qui a Phuket. Contro la Slovacchia siamo rimaste lucide evitando di innervosirci e questo sarà un approccio da usare anche contro Cuba. È un po' un'incognita, squadra fisica e che sicuramente saprà metterci in difficoltà. Dovremo essere concentrate e seguire il nostro staff per portare a casa anche questo match".