Volley, Italia-Cuba 2-0 LIVE

Italia-Cuba, il risultato della partita ai Mondiali di volley femminile in diretta live
Dopo la vittoria la debutto contro la Slovacchia, l'Italia torna in campo nella seconda giornata dei Mondiali femminili di volley. Le azzurre affrontano Cuba. Primo set dominato dalle ragazze di Velasco che chiudono con un netto 25-9. Anche nel secondo set non c'è storia: 25-8 Italia. Segui la sfida in diretta con il nostro liveblog
in evidenza
ITALIA-CUBA 2-0 (25-9, 25-8) LIVE
3° SET: fuori l'attacco in diagonale di Madan da zona 4, senza tocchi del muro! 17-12. Arriva però il challenge da parte di Cuba.
3° SET: muro straordinario di Akrari! L'Italia torna in totale controllo e sale sul 16-12.
3° SET: attacco di Giovannini, 15-12.
3° SET: Giovannini in diagonale da posto 4, 14-12 per l'Italia.
3° SET: mani out di Atropova, 13-12.
3° SET: fast di Suarez, 12-12.
3° SET: muro di Akrari sull'attacco in pipe di Martinez! L'Italia si porta avanti 12-11 e arriva il timeout di Cuba.
3° SET: banale errore di Madan in diagonale da seconda linea, 11-11.
3° SET: pipe di Madan, 11-10 Cuba.
3° SET: errore di James, 10-10.
3° SET: Martinez non sbaglia questa volta, 10-9 per Cuba.
3° SET: muro di Sartori su pipe di Martinez! 9-9.
3° SET: fuori l'attacco di James, 9-8.
3° SET: diagonale di Madan da zona 2, 9-7 per Cuba.
3° SET: sbaglia al servizio Cuba, 8-7.
3° SET: James da zona 4 in diagonale, 8-6.
3° SET: fast bellissima di Akrari! 7-6 per Cuba.
3° SET: in rete l'attacco di Giovannini, 7-5 Cuba.
3° SET: errore al servizio dell'Italia, 6-5 Cuba.
3° SET: ace Antropova! 5-5, parità.
3° SET: mani out dell'Italia, 5-4.
3° SET: attacco vincente di Antropova in diagonale, punto Italia ora sotto 5-3.
3° SET: muro di Cuba sull'attacco di Antropova, 5-2.
3° SET: mani out di Madan, 4-2 Cuba.
3° SET: primo tempo di Suarez, Cuba avanti 3-2.
3° SET: sbaglia Martinez al servizio, 2-2.
3° SET: slash di Moreno, 2-1 per Cuba.
3° SET: primo tempo di Sartori, 1-1.
3° SET: Omoruyi sbaglia in diagonale, 1-0 per Cuba.
Al via il terzo set!
Cuba al servizio.
L'Italia vince il secondo set!
Anche nel secondo set Cuba non va in doppia cifra! Dominio azzurro per ora, 25-8 il parziale in questo secondo set.
2° SET: mani out di Nervini! Siamo 24-8 Italia e set point azzurre.
2° SET: diagonale di Nervini da seconda linea! 23-8 Italia.
2° SET: mani out di Madan, 22-8.
Nessun tocco, errore di James. 22-7 per l'Italia.
2° SET: fuori l'attacco in parallela di James per Cuba. Chiesto il challenge per un possibile tocco del muro dell'Italia.
2° SET: scambio lunghissimo, ricco di recuperi difensivi sia da parte dell'Italia che di Cuba. Alla fine sono le azzurre a chiudere il punto con Egonu! 21-7.
2° SET: Egonu in parallela da posto 2! Italia che arriva a 20.
2° SET: errore al servizio per l'Italia 19-7.
2° SET: sbaglia James da seconda linea, 19-6 Italia.
2° SET: primo tempo di Suarez, 18-6.
2° SET: muro di Orro su attacco in parallela di Martinez da posto 4. Siamo 18-5 per l'Italia.
2° SET: muro di Danesi! Timeout Cuba con l'Italia che sale 17-5.
2° SET: primo tempo di Fahr su assist di Orro, 16-5.
2° SET: diagonale stretta di Martinez da zona 4, 15-5.
2° SET: ace di Nervini! 15-4 per l'Italia, in controllo anche in questo secondo set.
2° SET: muro di Fahr! 14-4.
2° SET: errore al servizio per Cuba, 13-4 Italia.
2° SET: mani out di Madan, 12-4.
2° SET: errore al servizio per Cuba, 12-3 Italia.
2° SET: primo tempo di Martinez, 11-3.
2° SET: mani out di Nervini! 11-2 per le azzurre.
2° SET: invasione di Cuba, 10-2 per l'Italia che torna al servizio.
2° SET: errore al servizio per l'Italia, 9-2.
2° SET: diagonale di Egonu! Italia che sale sul 9-1.
2° SET: mani out di Nervini, 8-1.
2° SET: parallela vincente di Sylla! Italia avanti 7-1.
2° SET: mani out di Martinez, 6-1.
2° SET: Sylla in diagonale da zona 4, 6-0 Italia.
2° SET: fuori l'attacco in pipe di Tarin, 5-0 Italia e timeout per Cuba.
2° SET: primo tempo di Danesi su sponda di Orro! Dominio Italia in questo inizio di secondo set, 4-0.
2° SET: attacco in diagonale di Sylla da zona 4, 3-0 Italia.
2° SET: muro di Egonu straordinario! 2-0 Italia.
2° SET: primo tempo di Danesi! Sanchez non riesce a salvare e 1-0 Italia.
Si riparte! Inizia il secondo set
Italia al servizio.
L'Italia vince il 1° set!
Italia perfetta in questo primo parziale! Le azzurre vincono il primo set con un netto 25-9.
1° SET: ace di Egonu! Siamo a set point Italia, 24-9.
1° SET: slash di Fahr! Italia a due punti dal set, 23-9.
1° SET: pallonetto splendido di Nervini, 22-9.
1° SET: Tarin attacca da zona 4, 21-9.
1° SET: Egonu in parallela! 21-8 per l'Italia.
1° SET: errore al servizio per l'Italia, 20-8.
1° SET: muro di Danesi! 20-7 Italia.
1° SET: diagonale di Egonu! 19-7.
1° SET: attacco in diagonale di Madan da zona 2, 18-7.
1° SET: Danesi in primo tempo! 18-6 Italia.
1° SET: pipe di Madan che colpisce in pieno Fahr. Torna a fare punto Cuba, 17-6.
1° SET: diagonale vincente da zona 4 per Sylla, 17-5 per le azzurre.
1° SET: Orro per Danesi! Primo tempo e 16-5 Italia.
1° SET: attacco in diagonale di Egonu da seconda linea! L'Italia domina per ora e sale a +10, 15-5.
1° SET: primo tempo di Fahr! 14-5 per l'Italia.
1° SET: fuori l'attacco in diagonale di Sylla, 13-5.
1° SET: diagonale di Sylla da zona 4! 13-4 Italia. Ottima difesa di Egonu su attacco di seconda intenzione da parte di Martinez.
1° SET: pallonetto in zona centrale da posto 4 di Sylla! 12-4.
1° SET: slash di Orr, 11-4 Italia e altro timeout per Cuba.
1° SET: Sylla! Parallela vincente, 10-4.
1° SET: parallela di Egonu da zona 2! 9-4.
1° SET: Tarin trova le mani del muro da zona 4! 8-4.
1° SET: ace di Egonu! 8-3 per l'Italia.
1° SET: errore al servizio per Cuba, 7-3 Italia che sale a +4.
1° SET: servizio vincente di Cuba, 6-3.
1° SET: errore al servizio per l'Italia, 6-2.
1° SET: muro di Egonu! Italia avanti 6-1, arriva il primo timeout di Cuba.
1° SET: muro di Merlini sull'attacco di Madan da zona 2, 5-1.
1° SET: ace dell'Italia, 4-1 per le azzurre.
1° SET: Orro per il primo tempo di Danesi! 3-1.
1° SET: primo tempo di Danesi! Italia avanti 2-1.
1° SET: attacco di Evilania Martinez da zona 2, 1-1.
1° SET: mani out di Egonu! Primo punto dell'Italia, 1-0.
SI PARTE!
Inizia Italia-Cuba!
Nell'Italia non ci sarà Carlotta Cambi, che veste la maglia di secondo libero a causa di un risentimento muscolare.
Il sestetto dell'Italia
- Egonu
- Nervini
- Danesi
- Fahr
- Sylla
- Orro
De Gennaro come libero.
Il sestetto di Cuba
- Madan
- Tarin
- Suarez
- Dayana Martinez
- Evilania Martinez
- Moreno
Sanchez come libero
Spazio agli inni nazionali
Si parte con l'inno di Cuba, poi quello italiano.
Squadre in campo!
Tutto pronto a Phuket, tra pochissimo si parte!
Nella partita d'esordio al Mondiale di volley 2025, Cuba ha perso per 3-0 contro il Belgio con i parziali di 25-23, 25-14, 25-11.
Le parole di Stella Nervini
La schiacciatrice azzurra Stella Nervini ha parlato in vista della sfida contro Cuba: "Cerchiamo di pensare partita per partita e diciamo che la prima è servita per rompere il ghiaccio, soprattutto per me che ero alla prima assoluta. Credo che con la Slovacchia siamo riuscite a fare una prestazione solida e che sia andato tutto come doveva andare anche se, chiaramente, ci sono sempre cose da limare e migliorare. Ora pensiamo a Cuba e ci prepariamo nel migliore dei modi per la seconda sfida qui a Phuket. Contro la Slovacchia siamo rimaste lucide evitando di innervosirci e questo sarà un approccio da usare anche contro Cuba. È un po' un'incognita, squadra fisica e che sicuramente saprà metterci in difficoltà. Dovremo essere concentrate e seguire il nostro staff per portare a casa anche questo match".
Il calendario dell'Italia nella prima fase
- ITALIA-Slovacchia 3-0
- Ore 12: ITALIA-Cuba
- 26 agosto ore 12: ITALIA-Belgio
Come sono andate le ultime edizioni del Mondiale per l'Italia
Dando uno sguardo alle passate edizioni, l'Italia è reduce dal secondo posto nel 2018 e dal terzo nel 2022.
La classifica del Pool B
- Belgio: 3 punti
- ITALIA: 3 punti
- Cuba: 0 punti
- Slovacchia: 0 punti
Fahr: "Ai Mondiali tutte le squadre vorranno batterci"
La giocatrice della Nazionale prima dell'inizio dei Mondiali femminili: "E' un momento incredibile, con la Nazionale stiamo scrivendo la storia della pallavolo". Sugli obiettivi: "Ai Mondiali tutte le squadre vorranno batterci ma noi vogliamo dimostrare di essere forti per portare a casa il risultato".
Sylla: "Siamo concentrate, lavoriamo a testa bassa"
La schiacciatrice della Nazionale sul ruolo da leader: "Cerco di aiutare la squadra, in qualsiasi modo e con tutte le energie che ho". Sugli obiettivi: "Non voglio portare sfortuna, quando sarà tutto finito, mi guarderò indietro e capirò quanta strada avremo fatto grazie all'aiuto di Julio Velasco".
Paola Egonu è stata la migliore in campo contro la Slovacchia. A livello realizzativo l'azzurra ha realizzato ben 15 punti.
Italia, le convocate di Velasco per il Mondiale
- Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.
- Centrali: Benedetta Sartori, Anna Danesi (C), Sarah Fahr, Yasmina Akrari.
- Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini.
- Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.
- Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.
Dopo la vittoria contro la Slovacchia per l'Italia è arrivata la 30^ vittoria consecutiva. Le azzurre puntano al successo contro Cuba per salire a quota 31.
L'Italia di Velasco viene dal successo netto contro la Slovacchia alla prima giornata: 3-0 con i parziali di 25-20, 25-14, 25-17 in una partita praticamente dominata dall'inizio alla fine.
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla sulla sfida in programma a Phuket.
L'Italia torna in campo ai Mondiali femminili di volley. Le azzurre di Velasco sfidano alle ore 12 Cuba per conquistare gli ottavi di finale.