Danesi, attacco tachicardia in campo: ora tutto ok

Malore per la capitana azzurra nel corso del quarto set della sfida Mondiali contro il Belgio. Danesi si è stesa per terra a bordo campo, rialzandosi da sola. "Sto bene, è stato un lieve episodio di tachicardia dovuto forse anche alle escursioni termiche a cui siamo sottoposte quando passiamo da esterno ad ambienti interni"

Attimi d'ansia per Anna Danesi, capitana dell'Italia di volley femminile che nel corso del quarto set della partita col Belgio, a Phuket, è stata sostituita e si è stesa a terra a bordo campo, rialzandosi da sola. "Era un attacco di tachicardia, ogni tanto mi succede: ma ora è tutto a posto", ha spiegato l'azzurra, al termine dell'incontro poi vinto. "Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra - le sue parole - anche nei momenti di difficoltà. Continuiamo come oggi, anche meglio". Ora l'avversaria degli ottavi sara' la Germania (le azzurre voleranno a Bangkok con un charter condiviso con le tedesche, e Danesi scherza: "speriamo di batterle anche a carte, in aereo... ") o la Polonia. "La Germania ha un gioco molto veloce, la Polonia la conosciamo e l'abbiamo affrontata anche di recente: aspettiamo..".

Federazione: "Danesi ok dopo pochi minuti"

"Anna Danesi ha sofferto di un lievissimo episodio di tachicardia dovuto allo shock termico nel corso della partita: non ha avuto bisogno di supporto medico e le sue condizioni si sono stabilizzate dopo pochi minuti". Lo precisa la federazione pallavolo, dopo il breve malore della capitana azzurra nel quarto set della partita contro il Belgio, a Pukhet, nei Mondiali di volley femminili. "Voglio rassicurare tutti quelli che mi stanno scrivendo per sincerarsi delle mie condizioni. Sto bene, è stato un lieve episodio di tachicardia dovuto forse anche alle escursioni termiche a cui siamo sottoposte quando passiamo da esterno ad ambienti interni. Vi ringrazio per l'affetto e continuate a seguirci", ha aggiunto Danesi, che a fine partita aveva rivelato la causa del suo stop.