Volley, Italia-Belgio LIVE alle 12

Italia-Belgio, il risultato della partita ai Mondiali di volley femminile in diretta live
A Phuket (Thailandia) l'Italia affronta il Belgio nell'ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali femminili di volley. In palio c'è il primo posto nella pool B. Segui la sfida, in programma per le ore 12, con il nostro liveblog
in evidenza
ITALIA-BELGIO LIVE ALLE 12
Paola Egonu è stata la migliore contro Cuba in termini di punti: ben 12 per lei.
Italia, le convocate di Velasco per il Mondiale
- Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.
- Centrali: Benedetta Sartori, Anna Danesi (C), Sarah Fahr, Yasmina Akrari.
- Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini.
- Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.
- Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.
L'Italia viene dalla netta vittoria contro Cuba, in una partita in cui le avversarie delle azzurre non sono andate in doppia cifra nei primi due set: 25-9, 25-8, 25-16 i parziali in favore dell'Italia.
Proprio la vittoria di almeno un set da parte del Belgio contro la Slovacchia domenica, unita alla vittoria dell'Italia contro Cuba, ha permesso all'Italia di ottenere matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale.
Percorso netto anche da parte del Belgio: due vittorie su due, sempre per 3-0, contro Cuba e Slovacchia.
Percorso perfetto per il momento dell'Italia: le azzurre hanno vinto contro la Slovacchia (3-0) all'esordio e battuto nettamente anche Cuba domenica scorsa 3-0.
