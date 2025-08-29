"La Germania è indubbiamente una squadra forte e proprio perché è una squadra forte ci metterà in difficoltà". Così il ct dell'Italia femminile di pallavolo, Julio Velasco, alla vigilia dell'impegno agli ottavi dei Mondiali di volley. Sarà la prima gara da dentro o fuori per le campionesse azzurre impegnate in Thailandia e l'appuntamento è fissato per le 12.00 italiane di domani, sabato 30 agosto, al PalaHuamark di Bangkok. Le avversarie sono le tedesche guidate dal ct italiano Giulio Bregoli. Capitan Danesi e compagne hanno svolto il primo allenamento al PalaHuamark, già teatro del successo in Volley Nations League dello scorso 23 giugno 2024. "Le nostre avversarie sono fisiche, migliorate molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche all'ottimo lavoro fatto da Giulio Bregoli - spiega Velasco - Sono brave a battere in maniera tattica, le loro centrali sono molto efficaci sia in attacco che a muro e poi hanno a disposizione anche giocatrici esperte, come Stigrot, che quando vengono chiamate in causa sanno incidere. Credo che sia necessario combattere la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando invece si incontrano difficoltà tutto vada male. Non è che perché siamo l'Italia dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 o 3-1, si può anche vincere al tiebreak, come spesso dico alle ragazze, 32-30, ma l'importante è vincere".