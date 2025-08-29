Mondiali, Velasco prima di Italia-Germania: "Squadra forte, ci metterà in difficoltà"Volley
Julio Velasco, ct della Nazionale femminile di volley, ha parlato della sfida che attende le Azzurre agli ottavi di finale dei Mondiali contro la Germania domani, 30 agosto, alle ore 12: "E' una squadra forte, ci metterà in difficoltà. E' migliorata molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche al lavoro del ct Giulio Bregoli". E sul percorso fatto dalle Azzurre finora ha aggiunto: "Le ragazze mi hanno sorpreso ma non ci si può aspettare di vincere sempre 3-0 o 3-1"
"La Germania è indubbiamente una squadra forte e proprio perché è una squadra forte ci metterà in difficoltà". Così il ct dell'Italia femminile di pallavolo, Julio Velasco, alla vigilia dell'impegno agli ottavi dei Mondiali di volley. Sarà la prima gara da dentro o fuori per le campionesse azzurre impegnate in Thailandia e l'appuntamento è fissato per le 12.00 italiane di domani, sabato 30 agosto, al PalaHuamark di Bangkok. Le avversarie sono le tedesche guidate dal ct italiano Giulio Bregoli. Capitan Danesi e compagne hanno svolto il primo allenamento al PalaHuamark, già teatro del successo in Volley Nations League dello scorso 23 giugno 2024. "Le nostre avversarie sono fisiche, migliorate molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche all'ottimo lavoro fatto da Giulio Bregoli - spiega Velasco - Sono brave a battere in maniera tattica, le loro centrali sono molto efficaci sia in attacco che a muro e poi hanno a disposizione anche giocatrici esperte, come Stigrot, che quando vengono chiamate in causa sanno incidere. Credo che sia necessario combattere la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando invece si incontrano difficoltà tutto vada male. Non è che perché siamo l'Italia dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 o 3-1, si può anche vincere al tiebreak, come spesso dico alle ragazze, 32-30, ma l'importante è vincere".
"Squadra concentrata, finora le ragazze mi hanno sorpreso"
"Dobbiamo essere forti di cuore e spirito per reggere a queste difficoltà e soprattutto essere pronti anche a partite lunghe e ricche di insidie", continua il ct della Nazionale concentrandosi sulle difficoltà che potrebbero attendere le azzurre. "La squadra è molto concentrata, il problema potrebbe essere entrare in ritmo partita dopo qualche giorno di break e con alcune giocatrici che hanno giocato poco. Penso ad Antropova e Cambi, ad esempio, ma in generale già quest'anno le ragazze mi hanno sorpreso come al rientro dalle vacanze quando sarebbe stato lecito attenderci qualche allenamento brutto e, invece, sono state capaci di dare il massimo immediatamente. È evidente che questo gruppo ha questa capacità e pertanto dovremo giocare bene con l'obiettivo di superare il turno", ha concluso il ct.