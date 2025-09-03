Volley, Italia-Polonia LIVE alle 15.30

la schiacciatrice azzurra Gaia Giovannini in vista della sfida contro la Polonia: "Sarà una partita difficile contro una squadra forte e blasonata. Sappiamo che contro il loro gioco sarà fondamentale la fase muro-difesa per riuscire ad arginare gli attacchi dell’opposta e la loro fisicità a muro. Sarà una bella partita e ribadisco, sicuramente difficile a cui dovremo approcciare con grande attenzione".