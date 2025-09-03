Volley, Italia-Polonia LIVE alle 15.30

Italia-Polonia, il risultato dei quarti dei Mondiali di volley femminile in diretta live
A Bangkok (Thailandia) continua il Mondiale femminile di volley dell'Italia. Le azzurre di Velasco affrontano ai quarti di finale la Polonia. Segui la sfida, in programma per le 15.30, con il nostro liveblog
ITALIA-POLONIA LIVE ALLE 15.30
Chi vince sfiderà in semifinale una tra Brasile e Francia (in campo nella giornata di giovedì 4 settembre alle ore 12.00).
Come sono andate le ultime edizioni del Mondiale per l'Italia
Dando uno sguardo alle passate edizioni, l'Italia è reduce dal secondo posto nel 2018 e dal terzo nel 2022.
I precedenti tra Italia-Polonia
Sono ben 78 le sfide giocate tra Italia-Polonia, con le avversaria avanti di due vittorie: 38 sono infatti i successi dell'Italia, 40 quelli della Polonia.
Le convocate della Polonia
- Palleggiatrici: Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska.
- Schiacciatrici: Julita Piasecka, Martyna Lukasik, Martyna Czyrnianska, Paulina Damaske.
- Centrali: Aleksandra Gryka, Agnieszka Korneluk, Sonia Stefanik, Magdalena Jurczyk.
- Opposti: Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek.
- Liberi: Aleksandra Szczyglowska, Justyna Lysiak.
Italia, le convocate di Velasco per il Mondiale
- Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.
- Centrali: Benedetta Sartori, Anna Danesi (C), Sarah Fahr, Yasmina Akrari.
- Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini.
- Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.
- Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.
Giovannini: "Polonia squadra forte e blasonata"
la schiacciatrice azzurra Gaia Giovannini in vista della sfida contro la Polonia: "Sarà una partita difficile contro una squadra forte e blasonata. Sappiamo che contro il loro gioco sarà fondamentale la fase muro-difesa per riuscire ad arginare gli attacchi dell’opposta e la loro fisicità a muro. Sarà una bella partita e ribadisco, sicuramente difficile a cui dovremo approcciare con grande attenzione".
Il cammino della Polonia finora
Così come l'Italia, anche la Polonia è finora imbattuta: dopo la vittoria all'esordio sul Vietnam (3-1) e quella sul Kenya (ancora 3-1) nella seconda giornata della Pool G, le polacche hanno conquistato il primato nel girone battendo al tiebreak la Germania. Agli ottavi hanno poi eliminato il Belgio vincendo al quinto set.
Il cammino mondiale dell'Italia finora
Il percorso delle azzurre è stato per ora praticamente perfetto: vittoria all'esordio sulla Slovacchia (3-0), successo nella gara successiva contro Cuba (3-0) e contro il Belgio (3-1) per prendersi il primo posto nel girone. Agli ottavi la netta vittoria contro la Germania (3-0). Ora c'è l'ostacolo Polonia per qualificarsi in semifinale.
Segui la sfida, in programma alle ore 15.30, con il nostro liveblog per non perdersi nulla.
Continua il Mondiale femminile di volley 2025. L'Italia di Julio Velasco scende in campo alle 15.30 nei quarti di finale contro la Polonia.