Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Volley, Velasco dopo Italia-Brasile: "Queste ragazze non mollano mai"

Volley

Le parole del Ct dell'Italia dopo la vittoria in semifinale contro il Brasile al tie-break: "Una delle caratteristiche positive di questa squadra è che non molla mai. Hanno lavorato al massimo in ogni allenamento. Se avessimo perso non ci sarebbe stato niente da rimproverare a queste ragazze"

ITALIA IN FINALE, BRASILE BATTUTO 3-2

ascolta articolo

L'Italia è in finale ai Mondiali femminili di volley. Le azzurre hanno battuto al tie-break il Brasile 3-2, al termine di una partita molto equilibrata fino alla fine. "Una delle caratteristiche positive di questa squadra è che non molla mai - ha detto nel post partita il Ct azzurro Julio Velasco -. Abbiamo giocato con Fahr che si era infortunata nel riscaldamento e con Orro che si è fatta male durante la partita. Ma questo è quello che ho detto tante volte alla ragazze: non possiamo pensare che andrà tutto bene come l'anno scorso. Avremo partite difficili che si possono vincere anche 3-2 al tie-break, come questa contro il Brasile". E sul rendimento delle azzurre: "Hanno lavorato al massimo in ogni allenamento. Se avessimo perso non ci sarebbe stato niente da rimproverare a queste ragazze". 

Volley: Altre Notizie

Velasco: "Queste ragazze non mollano mai"

Volley

Le parole del Ct dell'Italia dopo la vittoria in semifinale contro il Brasile al tie-break: "Una...

Italia in finale! Brasile battuto 3-2

mondiali volley

L'Italia è in finale ai Mondiali femminili di volley al termine di una partita clamorosa e vinta...

Italvolley in semifinale, un'altra prova di forza

l'analisi

L'Italia batte 3-0 la Polonia e stacca il pass per la semifinale dei Mondiali volley dove...

Italia in semifinale, Polonia battuta 3-0

mondiali volley

Altra partita perfetta dell'Italia. Le azzurre battono con un netto 3-0 (25-17, 25-21, 25-18) la...

L'Italia vince 3-0 con la Germania e vai ai quarti

mondiali volley

L'Italia vince 3-0 contro la Germania e accede ai quarti di finale dei Mondiali di Volley....
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS