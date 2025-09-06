L'Italia è in finale ai Mondiali femminili di volley. Le azzurre hanno battuto al tie-break il Brasile 3-2, al termine di una partita molto equilibrata fino alla fine. "Una delle caratteristiche positive di questa squadra è che non molla mai - ha detto nel post partita il Ct azzurro Julio Velasco -. Abbiamo giocato con Fahr che si era infortunata nel riscaldamento e con Orro che si è fatta male durante la partita. Ma questo è quello che ho detto tante volte alla ragazze: non possiamo pensare che andrà tutto bene come l'anno scorso. Avremo partite difficili che si possono vincere anche 3-2 al tie-break, come questa contro il Brasile". E sul rendimento delle azzurre: "Hanno lavorato al massimo in ogni allenamento. Se avessimo perso non ci sarebbe stato niente da rimproverare a queste ragazze".