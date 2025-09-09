Egonu, rinnovo fino al 2027 con Milano

Paola Egonu ha firmato un rinnovo biennale che la legherà alla Numia Vero Volley Milano fino al 2027. Non solo, l'opposta azzurra fresca di titolo Mondiale con la squadra di Velasco, è stata nominata anche nuovo capitano: "Un onore e una responsabilità che ho accettato immediatamente. Ci aspetta un lungo cammino, con l'obiettivo di raggiungere grandi traguardi" ascolta articolo

Paola Egonu ha rinnovato il contratto che la lega alla Numia Vero Volley Milano. La campionessa Italiana, Europea, Mondiale e Olimpica, vincitrice di tre VNL e 3 volte MVP della CEV Champions League, ha infatti firmato un biennale con la società della presidente Alessandra Marzari fino al 2027. Non solo: l'azzurra, 26 anni, è stata anche nominata nuovo capitano della squadra. Per lei si tratta della prima esperienza in carriera da capitano.

Egonu: "Un onore indossare la fascia di capitano" "Indossare la fascia da capitano è un onore e una grande responsabilità che ho accolto subito con entusiasmo – ha dichiarato Egonu – Non vedo l’ora di raggiungere le mie compagne per iniziare questa nuova stagione. Ci aspetta un lungo cammino, sono certa che insieme e con la giusta determinazione raggiungeremo grandi obiettivi".

La carriera di Egonu a Milano Arrivata in Lombardia nell’estate 2023, con 10 anni di successi in Italia e in Europa alle spalle, ha trascinato Vero Volley verso vette inesplorate: una finale Scudetto, due finali di Supercoppa italiana, due finali di Coppa Italia e due podi in CEV Champions League. Nello stesso periodo ha conquistato con la maglia della Nazionale italiana due Volleyball Nations League, l’oro Olimpico a Parigi 2024 e il titolo Mondiale 2025. Tra Serie A1, Coppa Italia e CEV Champions League ha realizzato oltre 1700 punti in due stagioni con la maglia rosablu.