Italia ai Mondiali di volley 2025, Giannelli: "Tentiamo altra impresa storica"Mondiali 2025
La Nazionale di De Giorgi si prepara all’inizio dei Mondiali di volley, al via il 12 settembre nelle Filippine. L'Italvolley, campione del mondo in carica, difenderà il titolo a cominciare già dalla prima sfida (domenica 14 settembre alle 15.30) contro l’Algeria. A parlare delle sue sensazioni prima dell’inizio è il capitano azzurro Simone Giannelli.
Giannelli: "Obiettivo bissare il titolo"
"Siamo pronti, siamo contenti di essere qui e avere la possibilità di giocarci le nostre carte in questa bella manifestazione, siamo carichi e pronti per disputare questa nuova avventura. La patch ricorda qualcosa di bellissimo e che nessuno ci toglierà mai, ma che riguarda il passato, a noi serve a poco e vogliamo solo tentare di compiere un'altra, storica, impresa". Ha così rotto il ghiaccio il capitano azzurro. "Arrivare qui da campioni del mondo in carica è una cosa molto bella, che ci inorgoglisce, soprattutto pensando al fatto che, in virtù della vittoria delle ragazze, l'Italia per qualche giorno sarà campione del mondo con due squadre". Ha poi concluso: "Ora di certo la palla è nostra e saremo noi a dover cercare di ripetere l'impresa di tre anni fa trovando le soluzioni giuste che ci possano permettere di bissare quanto fatto in precedenza, siamo consapevoli che sarà davvero molto complicato, ma noi siamo qui e abbiamo voglia di mettere tutti noi stessi in questa avventura".