Bottolo: "Contro il Belgio vogliamo la rivincita"

Italia ai mondiali volley, Bottolo: "Ai quarti contro il Belgio vogliamo rivincita"

L’Italvolley si prepara alla sfida contro il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali. Mattia Bottolo carica gli azzurri: "Vogliamo prenderci la rivincita, ora conosciamo meglio i nostri avversari e ci faremo trovare pronti"

Mercoledì 24 settembre, la nazionale di De Giorgi torna ad affrontare il Belgio dopo la sconfitta subita nella fase a gironi. Questa volta in palio l’accesso alle semifinali ai Mondiali in scena nelle Filippine. "Mercoledì affrontiamo il Belgio, contro cui vogliamo prenderci la rivincita. Sapevamo che poteva essere un incrocio ed è bello avere questa opportunità", le parole di Mattia Bottolo per dare carica agli azzurri. "Per fortuna c'è capitata l'occasione - dice lo schiacciatore dell'Italvolley -. Ci presenteremo in campo per partire subito forte, nella partita del girone forse non ci aspettavamo un Belgio così solido e capace di esprimere questo livello di gioco in tutte le partite disputate. Contro di loro abbiamo impiegato un po' di tempo a trovare il giusto ritmo. Adesso li conosciamo meglio e sappiamo che avversari ci troveremo di fronte".

