Questo mercoledì 24 settembre, alle 9.30, l'Italia affronterà il Belgio per i quarti di finale del Mondiale maschile di pallavolo, formazione già incontrata e con cui era arrivata una sconfitta per gli azzurri per 3-2 nella fase a gironi. "L'approccio giusto sarà pensare a questa partita non come a una rivincita" ha spiegato il Ct. De Giorgi alla vigilia. "Per andare avanti in una manifestazione così bisogna crescere nella qualità tecnica"

Dimenticare la sconfitta nella fase a gironi per 3-2 e alzare il livello: è questa, secondo il Ct dell'Italvolley Ferdinando de Giorgi, la chiave giusta per affrontare il Belgio domani, mercoledì 24 settembre alle 9.30, nei quarti di finale dei Mondiali di pallavolo. "L'approccio giusto sarà pensare a questa partita non come a una rivincita" ha spiegato il tecnico azzurro. "Sarà importante avere questo tipo di mentalità; quando si arriva a un quarto di finale non conta tanto se con quella squadra hai già perso o vinto nel girone, è una gara da dentro o fuori e ciò che hai fatto prima non cambia la natura della sfida. Vale per tutte le partite di questo livello. Abbiamo già affrontato il Belgio e quella partita ci ha sicuramente lasciato degli spunti, sia tecnici sia di atteggiamento e questi ci sono stati utili anche nelle gare successive. Ora però si riparte da zero, dobbiamo concentrarci su noi stessi, su quello che vogliamo fare in campo e su come attivare al meglio il nostro gioco, come abbiamo fatto finora".

"Dobbiamo migliorare nella continuità e nell'approccio"

Sempre nalla sua analisi, De Giorgi ha evidenziato come per continuare a sognare nel Mondiale sia necessario migliorare ancora, senza dimenticare però quanto di buono fatto finora: "Per andare avanti in una manifestazione così bisogna crescere, farlo nella continuità, nell'approccio, nella qualità tecnica. L'obiettivo resta migliorare, non solo rispetto alla gara con il Belgio, ma in generale. Loro sono una squadra forte, stanno disputando un ottimo Mondiale e non hanno ancora perso. Contro di noi hanno giocato molto bene, quindi sappiamo che per batterli dovremo alzare il nostro livello. Serve umiltà perché ogni partita va riconquistata da capo, ma anche serenità perché stiamo facendo il nostro percorso".