De Giorgi: "Alzato il livello. Ora viene il bello"

Il ct dell'Italia dopo la vittoria contro il Belgio e la qualificazione in semifinale: "Abbiamo fatto una partita di grande intensità. Siamo contenti di giocare ancora per la finale. Non è facile rimanere nell'eccellenza, adesso viene il bello"

L'Italia è in semifinale ai Mondiali di volley. Prestazione fantastica dei campioni in carica, che nei quarti di finale hanno battuto con un netto 3-0 il Belgio, riscattando così la sconfitta per 3-2 nella fase a gironi. "Abbiamo fatto una partita di grande intensità – ha detto il ct dell'Italia Ferdinando De Giorgi -. Stiamo crescendo e questo ci dà grande fiducia. Volevamo fare una partita diversa rispetto all'ultima sfida con il Belgio. I ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo fatto qualche cambiamento. La chiave del servizio è stata anche importante. Li abbiamo fatti giocare spesso lontani da rete. Siamo contenti di giocare ancora per la finale. Non è facile rimanere nell'eccellenza, adesso viene il bello".

