De Giorgi: "Italia agonista, squadra speciale"

Il ct dell'Italvolley, Fefè De Giorgi, si prepara alla semifinale mondiale contro la Polonia: "Sono tutti ragazzi con un'ottima predisposizione sia all'aspetto agonistico sia alla condivisione delle difficoltà e dei momenti"

"Noi siamo una squadra che sa essere agonista, che ci mette del suo dando sempre il massimo in campo con caratteri importanti all'interno. Ci sono caratteri che si vedono e quelli che non si vedono, ma ci sono; sono tutti ragazzi con un'ottima predisposizione sia all'aspetto agonistico sia alla condivisione delle difficoltà e dei momenti". Il ct dell'Italvolley, Fefè De Giorgi si prepara così alla semifinale mondiale contro la Polonia, ennesimo confronto tra le due nazionali più vincenti del momento.