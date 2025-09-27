Il ct dell'Italia dopo la straordinaria vittoria contro la Polonia in semifinale: "Abbiamo tenuto duro e soprattutto non ci siamo scomposti, anche quando abbiamo subito qualche punto nei momenti delicati". Sulla finale contro la Bulgaria: "È una squadra talentuosa e forte. Dobbiamo prepararci a una partita da giocare fino alla fine"

L'Italia è in finale ai Mondiali maschili 2025 di volley al termine di una partita dominata e vinta contro la Polonia per 3-0 . "Devo dire che contro la Polonia ultimamente stiamo giocando un sacco di partite importanti. Quando si arriva alla fase finale dei tornei e si affronta la Polonia vuol dire che si sta sempre giocando per qualcosa di serio e di importante - ha detto il ct azzurro Ferdinando De Giorgi al termine del match -. In questa sfida siamo stati più bravi noi. Abbiamo tenuto duro e soprattutto non ci siamo scomposti , anche quando abbiamo subito qualche punto nei momenti delicati. La squadra è sempre stata lucida , con l'idea ben chiara di cosa doveva fare".

"Ogni giocatore in campo fa la differenza"

Sulle prestazioni di Sani e Porro: "Devo dire che Francesco Sani ha giocato nei momenti importanti dei set. Così come anche Porro, che ha dato un grande contributo insieme ad Anzani, che ha preso dei muri decisivi - ha spiegato De Giorgi -. Questo deve essere il nostro spirito. Ora siamo in corsa, siamo un gruppo nel quale ognuno mette il suo in campo facendo la differenza". E sulla finale (in programma domenica alle ore 12.30) contro la Bulgaria: "La Bulgaria è una squadra che ha meritato di arrivare in finale. Ci è arrivata un po' a sorpresa, nel senso che dall'altra parte del tabellone c'erano squadre forti che sono state eliminate, ma non per demerito loro. È una squadra talentuosa e forte. Dobbiamo prepararci a una partita da giocare fino alla fine".