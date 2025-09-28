De Giorgi: "Questi ragazzi sono speciali"

L'Italvolley maschile è campione del mondo. Back to back degli azzurri che in finale hanno battuto per 3-1 la Bulgaria. A commentare il grande cammino dell'Italia è il ct Ferdinando De Giorgi: "Sono distrutto perché è stata un'estate lunga e non semplicissima, però la felicità di vedere e lavorare con questi ragazzi è unica. Sono ragazzi speciali, che hanno accettato e affrontato tante cose per cercare di raggiungere un certo livello. Sapevamo di dover recuperare qualcosa dalle altre squadre come Polonia e Francia. I ragazzi sono stati stupendi perché si sono aiutati". E proprio sulle prestazioni dei suoi giocatori durante tutto il Mondiale: "Dalla partita contro l'Ucraina (ultima sfida della fase a gironi, ndr) è stato un crescendo. Non è facile vincere due Mondiali consecutivi. Speriamo di aver contribuito ad appassionare le persone a uno sport bellissimo come la pallavolo".

