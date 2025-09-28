De Giorgi: "Questi ragazzi sono speciali"

Esplora tutte le offerte Sky
Italvolley campione, De Giorgi: "Estate non semplice, ma questi ragazzi sono speciali"

italvolley

Le parole del ct dell'Italia dopo la vittoria del secondo Mondiale consecutivo: "È stata un'estate lunga e non semplicissima, ma questi sono ragazzi speciali che si sono sempre aiutati. Speriamo di aver contribuito ad appassionare le persone a uno sport bellissimo come la pallavolo"

ITALIA CAMPIONE DEL MONDO - L'ALBO D'ORO

L'Italvolley maschile è campione del mondo. Back to back degli azzurri che in finale hanno battuto per 3-1 la Bulgaria. A commentare il grande cammino dell'Italia è il ct Ferdinando De Giorgi: "Sono distrutto perché è stata un'estate lunga e non semplicissima, però la felicità di vedere e lavorare con questi ragazzi è unica. Sono ragazzi speciali, che hanno accettato e affrontato tante cose per cercare di raggiungere un certo livello. Sapevamo di dover recuperare qualcosa dalle altre squadre come Polonia e Francia. I ragazzi sono stati stupendi perché si sono aiutati". E proprio sulle prestazioni dei suoi giocatori durante tutto il Mondiale: "Dalla partita contro l'Ucraina (ultima sfida della fase a gironi, ndr) è stato un crescendo. Non è facile vincere due Mondiali consecutivi. Speriamo di aver contribuito ad appassionare le persone a uno sport bellissimo come la pallavolo". 

L'Italvolley maschile da Sergio Mattarella al Quirinale l'8 ottobre

