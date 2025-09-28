Dopo la vittoria del Mondiale in finale contro la Bulgaria, la nazionale maschile di volley sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella mercoledì 8 ottobre alle ore 16
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la nazionale maschile di volley al Quirinale mercoledì 8 ottobre alle ore 16, dopo la vittoria del Mondiale 2025 degli azzurri (3-1 in finale contro la Bulgaria). Con i ragazzi di De Giorgi ci saranno anche le azzurre di Velasco, che erano già stata invitate precedentemente dal presidente Mattarella dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia. "Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi", il messaggio del Presidente della Repubblica.