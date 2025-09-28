Esplora tutte le offerte Sky
Italvolley maschile da Sergio Mattarella al Quirinale l'8 ottobre

Dopo la vittoria del Mondiale in finale contro la Bulgaria, la nazionale maschile di volley sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella mercoledì 8 ottobre alle ore 16

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la nazionale maschile di volley al Quirinale mercoledì 8 ottobre alle ore 16, dopo la vittoria del Mondiale 2025 degli azzurri (3-1 in finale contro la Bulgaria). Con i ragazzi di De Giorgi ci saranno anche le azzurre di Velasco, che erano già stata invitate precedentemente dal presidente Mattarella dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia. "Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi", il messaggio del Presidente della Repubblica.

Mondiali volley, l'albo d'oro: Italia a quota 5

