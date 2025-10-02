Paola Egonu incontra Lautaro ad Appiano Gentile

Ad Appiano Gentile, Lautaro Martinez ha accolto Paola Egonu, campionessa mondiale di volley e nuova capitana della Numia Vero Volley, che aveva espresso il desiderio di incontrarlo. "Da lui ho molto da imparare", aveva dichiarato la pallavolista
Paola Egonu, campionessa mondiale di volley e nuova capitana della Numia Vero Volley, ha realizzato un desiderio espresso pochi giorni fa durante la presentazione della squadra: incontrare Lautaro Martínez. L’Inter ha accolto la pallavolista ad Appiano Gentile, dove ha avuto modo di conoscere il capitano nerazzurro, ascoltarne i consigli e scambiare con lui la maglia. "Vorrei incontrare Lautaro, da lui ho molto da imparare", aveva detto. "Io interista? Lo sono diventata grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell'Inter. Chi è il giocatore con più presenze? Zanetti".
Per la Egonu il ruolo di capitano è una novità che rappresenta una nuova sfida nella sua carriera. Per Lautaro, invece, l’esordio con la fascia al braccio è stato nel 2023 in un'amichevole precampionato con il Lugano vinta per 3-0 dai nerazzurri. Una fascia che per il bomber ha un significato profondo che si concretizza nell'accettare una responsabilità e nel portarla avanti insieme ai compagni. "Non è vero che non amo il gruppo, tutto il contrario. Tuttavia, ognuno deve ritagliarsi dei momenti per sé", aveva comunicato la Egonu nel momento dell'annuncio.