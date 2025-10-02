Paola Egonu incontra Lautaro ad Appiano Gentile

Ad Appiano Gentile, Lautaro Martinez ha accolto Paola Egonu, campionessa mondiale di volley e nuova capitana della Numia Vero Volley, che aveva espresso il desiderio di incontrarlo. "Da lui ho molto da imparare", aveva dichiarato la pallavolista

Paola Egonu, campionessa mondiale di volley e nuova capitana della Numia Vero Volley, ha realizzato un desiderio espresso pochi giorni fa durante la presentazione della squadra: incontrare Lautaro Martínez. L’Inter ha accolto la pallavolista ad Appiano Gentile, dove ha avuto modo di conoscere il capitano nerazzurro, ascoltarne i consigli e scambiare con lui la maglia. "Vorrei incontrare Lautaro, da lui ho molto da imparare", aveva detto. "Io interista? Lo sono diventata grazie al mio papà, vedevamo insieme le partite dell'Inter. Chi è il giocatore con più presenze? Zanetti".