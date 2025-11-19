Il 25 novembre ricomincia in esclusiva su Sky la Champions League femminile, nella quale sono impegnate ben 4 squadre italiane, tutte attrezzate per arrivare fino in fondo. Una su tutte, la Conegliano campione in carica, che tenterà di centrare un'impresa mai realizzata, quella di vincere tre edizioni consecutive. Abbiamo sentito in esclusiva per Insider il loro allenatore, quel Santarelli che sa come vincere tutto ma che avrà il duro compito di riuscire a motivare ancora un gruppo già nella leggenda
