Champions femminile, 4 italiane al via su Sky

Su Sky e in streaming su NOW riparte la grande stagione del volley europeo. Da martedì 25 novembre, la prima giornata di regular season di CEV Champions League femminile. Alle 18 in diretta su Sky Sport Arena e NOW la sfida PGE Budowani Lodz-Igor Gorgonzola Novara. Alle 20.30, in diretta sempre su Sky Sport Arena e NOW, Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano-Zeren Ankara. Mercoledì 26 novembre in diretta alle 20 su Sky Sport Arena e NOW Numia Vero Volley Milano-Olympiacos Pireo. Infine giovedì 27 novembre in diretta alle 20 su Sky Sport Arena e NOW Savino Del Bene Scandicci-CS Volei Alba Blaj. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.