Champions femminile, 4 italiane al via su Sky

La Champions League femminile è su Sky. Quattro squadre italiane al viavolley
Comincia la nuova edizione della Champions League di volley femminile, al via quest'anno ben 4 club italiani. Tutta la prima giornata live su Sky Sport Arena e NOW: martedì in campo Novara, impegnata in Polonia contro le ragazze del Budovlani Lodz. Nello stesso giorno anche le campionesse in carica di Conegliano. Mercoledì sarà la volta di Milano, giovedì chiude Scandicci
PERCHE' LE 4 ITALIANE POSSO VINCERE LA CHAMPIONS. L'EDITORIALE SU SKY SPORT INSIDER
Da martedì 25 novembre, la prima giornata di regular season di CEV Champions League femminile. Alle 18 in diretta su Sky Sport Arena e NOW la sfida PGE Budowani Lodz-Igor Gorgonzola Novara. Alle 20.30, in diretta sempre su Sky Sport Arena e NOW, Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano-Zeren Ankara. Mercoledì 26 novembre in diretta alle 20 su Sky Sport Arena e NOW Numia Vero Volley Milano-Olympiacos Pireo. Infine giovedì 27 novembre in diretta alle 20 su Sky Sport Arena e NOW Savino Del Bene Scandicci-CS Volei Alba Blaj.
La programmazione della 1^ giornata su Sky e NOW
Martedì 25 novembre
- Alle 18 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: PGE Budowani Lodz-Igor Gorgonzola Novara (telecronaca di Giovanni Cristiano)
- Alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano-Zeren Ankara (telecronaca di Rudi Palermo e Francesca Piccinini)
Mercoledì 26 novembre
- Alle 20 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Numia Vero Volley Milano-Olympiacos Pireo (telecronaca di Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano)
Giovedì 27 novembre
- Alle 20 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Savino Del Bene Scandicci-CS Volei Alba Blaj (telecronaca di Stefano Locatelli)